Мама Свинки Пеппи вагітна: дізнайся, хто скоро з'явиться в мультсеріалі

Британський анімаційний серіал "Свинка Пеппа", який здобув популярність по всьому світу, зокрема й в Україні, вже влітку потішить новим сезоном. На глядачів чекає поповнення в родині. Мама Свинка вагітна!

Що відомо про новий сезон мультсеріалу та на кого чекає сімейство, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про мультсеріал "Свинка Пеппа"

Прем'єра мультсеріалу стартувала у 2004-му році. За цей час вийшло 10 сезонів та декілька спеціальних епізодів. Картина здобула популярність у 180 країнах, зокрема й в нашій. Персонажі наділені як людськими, так і тваринними рисами. Вони живуть в будинках, ходять в школу, садок, відзначають дні народження тощо.

У центрі сюжету - родина маленької Пеппи, у якої є братик Джордж, мама Свин та тато Свин. Кожен епізод має власний сюжет. Серіал загалом присвячений родинним справам: герої відпочивають в парку, катаються на ковзанах, переживають шкільні будні, граються, веселяться тощо. А наприкінці всі щасливі та дружно сміються.

Кадр з мультсеріалу "Свинка Пеппа" (скриншот)

Що відомо про поповнення в родині Пеппи

Наприкінці лютого стало відомо: мама Свинка вагітна. Про це вона повідомила в подкасті з Кайлі Келсі, ведучою "Not Gonna Lie".

"Я щаслива повідомити, що вагітна. Третя дитина має з'явитися влітку", - заявила анімаційна персонажка.

Мама Свинки Пеппи вагітна (фото: instagram.com/officialpeppa)

А тепер творці оголосили стать дитини. Спочатку вони опублікували кумедне відео, на якому родина лускає кульку, щоб дізнатися відповідь. Проте вона виявилася пустою. Таким чином вони анонсували спеціальний епізод "Peppa Pig Tales", випущений у співпраці з Walmart. Там стало відомо, що в Пеппи з'явиться сестричка. На YouTube показ такої серії запланований на 3 травня.

А вже в червні 2025 року вийдуть нові епізоди мультсеріалу. Глядачі дізнаються, як зміниться динаміка знаменитої родини з появою немовляти. Пеппа та Джордж відчують ще більшу відповідальність в 11 сезоні.

"Пеппа матиме багато можливостей показати Джорджу, як усе влаштовано, водночас підтримуючи глядачів, які також можуть пристосовуватися до змін і "великих почуттів" у своїх родинах", - повідомили продюсерська компанія проєкту Hasbro.