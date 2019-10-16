К Нацотбору на Евровидение не будут допускать артистов, гастролирующих в России

Фото: Евровидение 2019 (instagram.com/eurovision)

НОТУ обновила правила нацотбора на Евровидение-2020

Участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2020 смогут только те артисты, которые не гастролируют на территории России с 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Сообщается, что НОТУ обновила правила Нацотбора на Евровидение-2020.

"Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины", – сказано в сообщении.

Прием анкет на участие в конкурсе начинается сегодня, 16 октября. Отмечается, что в этом году финансовую поддержку победителю Нацотбора при подготовке, поездке и пребывания на конкурсе предоставит НОТУ. Расходы на проведение кастинга и телевизионную часть Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Остальные пункты правил Нацотбора остались без изменений.

Напомним, в 2019 году на Евровидении в Тель-Авиве победил нидерландский певец Дункан Лоуренс. По правилам конкурса, страна победившего участника в следующем году проводит Евровидение на своей территории. Евровидение в Нидерландах проведут впервые с 1975 года.

Гранд-финал Евровидения-2020 пройдет на городской арене Роттердама Rotterdam Ahoy в субботу 16 мая, а полуфиналы - 12 и 14 мая.

Также РБК-Украина сообщало, что на детском Евровидении, которое состоится 24 ноября в Польше, Украину будет представлять вокалистка София Иванько из Киева.