ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евровидение: украинским детям предложили выступать от России

STYLERТелешоу    10.07.2019 - 15:52
Евровидение: украинским детям предложили выступать от России
Детское Евровидение (коллаж РБК-Украина)

В России считают, что их страну на детском Евровидении могут представлять юные украинцы

На детском Евровидении 2019 от России могут выступить украинские артисты. С предложением "дать шанс выступить на конкурсе" от страны-агрессора выступил скандальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.

"Если люди хотят ехать от России - добро пожаловать. Если у нас есть такая возможность их принять, то надо принять. Если у них нет возможности выступить в своей стране, какие есть варианты? Россия готова приютить всех. Только Россию не готовы все приютить", - сказал он в интервью росСМИ и привел в пример Анастасию Приходько, которая представляла Россию на Евровидении 2009.

Таким образом Пригожин отреагировал на то, что организационный комитет НОТУ предложил наложить ограничения на юных артистов, которые выступали на территории РФ с начала 2014 года. Ограничение, в частности, касается выступлений этих исполнителей на детском Евровидении под флагом Украины. Правила отбора детей для песенного конкурса изменили в связи с инцидентом с певицей MARUV.

Евровидение: украинским детям предложили выступать от России

Скриншот (junior.eurovision.ua)

Добавим, что финал детского Евровидения 2019 планируется провести в польском Гливице 24 ноября.

Напомним, что на шоу Голос Діти 5 в 7 эфире выбрали победителя суперфинала вокального конкурса.

Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: конкурс под угрозой Евровидение 2020: когда и где собираются провести конкурс
Новости Украины Евровидение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь