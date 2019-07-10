Евровидение: украинским детям предложили выступать от России

Детское Евровидение (коллаж РБК-Украина)

В России считают, что их страну на детском Евровидении могут представлять юные украинцы

На детском Евровидении 2019 от России могут выступить украинские артисты. С предложением "дать шанс выступить на конкурсе" от страны-агрессора выступил скандальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.

"Если люди хотят ехать от России - добро пожаловать. Если у нас есть такая возможность их принять, то надо принять. Если у них нет возможности выступить в своей стране, какие есть варианты? Россия готова приютить всех. Только Россию не готовы все приютить", - сказал он в интервью росСМИ и привел в пример Анастасию Приходько, которая представляла Россию на Евровидении 2009.

Таким образом Пригожин отреагировал на то, что организационный комитет НОТУ предложил наложить ограничения на юных артистов, которые выступали на территории РФ с начала 2014 года. Ограничение, в частности, касается выступлений этих исполнителей на детском Евровидении под флагом Украины. Правила отбора детей для песенного конкурса изменили в связи с инцидентом с певицей MARUV.

Скриншот (junior.eurovision.ua)

Добавим, что финал детского Евровидения 2019 планируется провести в польском Гливице 24 ноября.

Напомним, что на шоу Голос Діти 5 в 7 эфире выбрали победителя суперфинала вокального конкурса.