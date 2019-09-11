Філіп Кіркоров публічно осоромився: у мережу потрапило відео

Філіп Кіркоров (фото: facebook.com/kirkorovofficial)

Філіп Кіркоров викликав дикий регіт у публіки

Російський співак Філіп Кіркоров, який нещодавно потрапив в халепу по дорозі в окупований Крим, осоромився на очах у численної публіки.

Кіркоров був присутній на нагородженні журналу GO і навіть став переможцем у номінації "Вічна цінність". Після того, як організатори конкурсу оголосили переможця, вони запросили російського співака піднятися на сцену і сказати кілька слів.

Філіп Кіркоров осоромився на вручення престижної премії (фото: instagram.com/fkirkorov)

Проте Філіп Кіркоров, вийшовши на сцену Московської державної консерваторії імені Чайковського, раптово забув, як називається церемонія, на якій він знаходиться.

Він почав філософствувати на тему того, що ж є вічною цінністю у житті, а потім обмовився і збентежено запитав у публіки: "А як називається церемонія?". У залі пролунав дикий регіт, і зірка поп-музики почав сміятися разом з усіма.

До речі, у номінації "Людина року" отримав премію режисер Кирило Серебренніков, а кращим продюсером став Олександр Роднянський. У номінації "Обличчя з екрану" - в третій раз поспіль став журналіст Юрій Дудь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вєрка Сердючка здивувала визнанням про Філіпа Кіркорова. Вона розповіла про неприємний інцидент, який стався між артистами на Євробаченні.

А також ми розповідали про те, що Філіп Кіркоров визнав Крим українським і розповів про дружбу із Зеленським.