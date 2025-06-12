Фейкове "Інтербачення 2025" Путіна: які країни не гидують там виступати

Звідки взялося "Інтербачення"

Росію офіційно вигнали з міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" ще у 2022 році, через повномасштабне вторгнення до України. Але у відповідь на це росіяни вирішили відродити давно забутий радянський фестиваль "Інтербачення".

Цей фестиваль вже колись існував: спочатку з 1965 по 1968 рік, а потім з 1977 по 1980 рік. Згодом його намагалися знову відродити у 2000-х, але кожного разу щось заважало. І от у 2025 році Путін затвердив формат конкурсу з проведенням саме у Москві.

Від лютого вже розробили правила, умови відбору, логотип конкурсу. Як вказують російські пропагандисти, фестиваль має "пропагувати справжню музику" та "відкинути фальшиві цінності, чужі будь-якій нормальній людині".

Це буде фестиваль музики, за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, "вільний від збочень" та "зловживань людською природою, яку бачили на Паризькій Олімпіаді".

Коли відбудеться російський фейковий конкурс

За словами організаторів, фестиваль має відбутися 20 вересня 2025 року в Live Arena, яка знаходиться в смт Новоіванівське Одинцівського району, біля Москви.

Кажуть, є й головний приз конкурсу - 300 000 євро.

Путін хоче відновити конкуренцію, щоб відокремити Росію від того, що, за його словами, є постійною неповагою Заходу до релігійних цінностей та моральних поглядів.

У російському плановому документі зазначено: "Артисти не можуть виконувати пісні, що закликають до насильства, принижують честь і гідність суспільства, і вимагається, щоб політичні теми в текстах пісень були повністю виключені".

Хто з країн візьме участь

Конкурсні відбори відбулися ще взимку, а 12 червня на пресконференції розповіли, які ж країни дійсно поїдуть до Москви, щоб взяти участь у цьому "шабаші".

Офіційно присутність своїх музикантів підтвердили: Білорусь, Куба, Киргизстан, Росія, Сербія та Венесуела. Росію, до речі, буде представляти Шаман.

Білорусь буде представляти Настя Кравченко, Кубу - Зулема Іглесіас Салазар, Киргизстан - Кочівник, Сербію - Слободан Тркуля і Балканополіс, з Венесуели приїде Омар Аседо.

Але у російських ЗМІ вказані й інші країни - Азербайджан, Бразилія, В'єтнам, Катар, Китай, Колумбія, ОАЄ, Саудівська Аравія, ПАР і раптом - США. Так стверджують у ТАРС з посиланням на свої "джерела".

"Дійсно, Сполучені Штати підтвердили свою участь в Інтербаченні. Імена учасників будуть оголошені пізніше", - стверджують пропагандисти.

З ким ще Росія вела перемовини

Вірменія. Представники країни довго радилися та думали, чи готова країна до цього конкурсу, і навіть у ЗМІ казали, що це країна-учасниця. Але до списку організаторів Вірменія не потрапила - очевидно, не домовилися.

Болівія. Лавров казав у ЗМІ, що уряд Болівії був запрошений на дебют у конкурсі. Але у списку організаторів цієї країни нема.

Бразилія. Про цю країну неодноразово казали, що вона буде брати участь у цьому фарсі, але у списку її також зараз немає.

Ефіопія. Чи були тут перемовини та чим вони закінчилися - не відомо, але після декількох заяв у ЗМІ про участь, Ефіопія зі списку вилетіла.

Іран. Країну, якій зараз, м'яко кажучи, не до пісенних фестивалів, запрошували на цей фейковий конкурс. Але у списку організаторів її немає.

Мексика. Посол Мексики у Росії казав, що запрошення розглядається і буде вирішено у червні або липні. Зараз Мексики у списку немає.

Пакистан. Спікер Нацзборів Пакистану ще у грудні підтвердив готовність взяти участь у конкурсі, але чи запрошували їх у Москву чи ні - відповісти не зміг.

Таїланд. У березні уряд Таїланду "політично схвалив" участь в Інтербаченні 2025. І згодом ЗМІ казали, що ця країна візьме участь. Але у списку організаторів Таїланду немає.

Туркменістан. І тут ситуація дуже схожа - країна згадувалася, як підтверджена. Але у списку її немає.

Вірменія, Угорщина, Туреччина та Словаччина вказуються як країни "які не підтвердили участь або не зацікавлені в участі".

Як відреагували в Україні

26 травня 2025 року Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає "Інтербачення" інструментом російської пропаганди, який використовується для приховування агресивної політики російського режиму.

Міністерство доручило своїм закордонним дипломатичним представництвам вжити заходів "політичного та дипломатичного реагування" проти країн, які мають намір взяти участь в "Інтербаченні".

Мета цих заходів - виключити з конкурсу країни, з якими Україна має принаймні нейтральні відносини.