"Неприродно": Завальські з "Алібі" пояснили, чому відмовляються перекладати старі хіти українською

Сестри Анна та Ангеліна Завальські, відомі як учасниці гурту "Алібі", нині продовжують випускати пісні, а ось свої старі хіти російською мовою не перекладають. Виявилося, артистки відмовилися від цього, хоча й отримували прохання від фанів.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), у коментарі на програмі "Тур зірками" сестри пояснили, чому не хочуть перекладати свої пісні.

Як Завальські пояснили своє рішення

"Я як перекладачка дуже багато працюю з текстами. І не тільки для нас, а й для багатьох інших артистів перекладаю тексти українською мовою. І я скажу, що не всі тексти потрібно перекладати, чую дуже багато в ефірі текстів, які краще б залишалися в оригіналі", - сказала Анна.

"І краще б у новому часі з'являлися нові пісні. Класні бувають, хороші спроби насправді. Але це скоріше піар-хід, а це, звісно, гра на ностальгічних спогадах. Мені здається, що є такі пісні, які не можна повертати у сучасність", - додала вона.

Її сестра також сказала, що нині вони працюють в іншому напрямку. Співачкам приємно, що фани люблять їхні старі пісні, але зараз вони створюють нові треки.

Сестри Завальські (скріншот)

"Звісно, нам як і виконавицям і авторкам цих пісень, які ми співали, дуже приємно, що й досі їх пам'ятають, згадують. І просять, щоб їх переклали. Дуету "Альбі" вже буде 25 років, але ми зараз зовсім в іншому напрямку працюємо і від цього отримуємо суцільне задоволення", - зауважила Ангеліна.

Анна ж сказала, що пісні з минулого не завжди потрібно повертати в сьогодення.

"А пісні групи "Алібі"... У багатьох є спогади зі своєї молодості, з дитинства, але я думаю, що можна ж просто їх включити і згадати все. Не потрібно їх повертати у сучасність", - вважає співачка.

Чому Завальські не перекладають свої пісні (скріншот)

Декілька років тому, до початку повномасштабної війни, сестри випускали перекладені версії двох пісень. І це було, зауважили Завальські, ще до того, як такий хід став трендом. Але такий хіт, як-от "Табу", вони все ж не планують "оновлювати".

"Всі просять перекласти пісню "Табу", і мені навіть показували спроби і варіанти. У нас навіть є приспів, але ця пісня настільки ідеально складена, з текстом і музикою, що будь-яке втручання в неї наразі сприймається дуже неприродно. Тому ми не поспішаємо цю пісню перекладати", - резюмувала Анна.