Фейковое "Интервидение 2025" Путина: какие страны не брезгуют там выступать

Откуда взялось "Евровидение"

Россию официально выгнали из международного песенного конкурса "Евровидение" еще в 2022 году, из-за полномасштабного вторжения в Украину. Но в ответ на это россияне решили возродить давно забытый советский фестиваль "Интервидение".

Этот фестиваль уже когда-то существовал: сначала с 1965 по 1968 год, а затем с 1977 по 1980 год. Впоследствии его пытались снова возродить в 2000-х, но каждый раз что-то мешало. И вот в 2025 году Путин утвердил формат конкурса с проведением именно в Москве.

С февраля уже разработали правила, условия отбора, логотип конкурса. Как указывают российские пропагандисты, фестиваль должен "пропагандировать настоящую музыку" и "отвергнуть фальшивые ценности, чуждые любому нормальному человеку".

Это будет фестиваль музыки, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "свободный от извращений" и "злоупотреблений человеческой природой, которую видели на Парижской Олимпиаде".

Когда состоится российский фейковый конкурс

По словам организаторов, фестиваль должен состояться 20 сентября 2025 года в Live Arena, которая находится в пгт Новоивановское Одинцовского района, возле Москвы.

Говорят, есть и главный приз конкурса - 300 000 евро.

Путин хочет восстановить конкуренцию, чтобы отделить Россию от того, что, по его словам, является постоянным неуважением Запада к религиозным ценностям и моральным взглядам.

В российском плановом документе указано: "Артисты не могут исполнять песни, призывающие к насилию, унижающие честь и достоинство общества, и требуется, чтобы политические темы в текстах песен были полностью исключены".

Кто из стран примет участие

Конкурсные отборы состоялись еще зимой, а 12 июня на пресс-конференции рассказали, какие же страны действительно поедут в Москву, чтобы принять участие в этом "шабаше".

Официально присутствие своих музыкантов подтвердили: Беларусь, Куба, Кыргызстан, Россия, Сербия и Венесуэла. Россию, кстати, будет представлять Шаман.

Беларусь будет представлять Настя Кравченко, Кубу - Зулема Иглесиас Салазар, Кыргызстан - Кочевник, Сербию - Слободан Тркуля и Балканополис, из Венесуэлы приедет Омар Аседо.

Но в российских СМИ указаны и другие страны - Азербайджан, Бразилия, Вьетнам, Катар, Китай, Колумбия, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР и вдруг - США. Так утверждают в ТАСС со ссылкой на свои "источники".

"Действительно, Соединенные Штаты подтвердили свое участие в Интербачении. Имена участников будут объявлены позже", - утверждают пропагандисты.

С кем еще Россия вела переговоры

Армения. Представители страны долго совещались и думали, готова ли страна к этому конкурсу, и даже в СМИ говорили, что это страна-участница. Но в список организаторов Армения не попала - очевидно, не договорились.

Боливия. Лавров говорил в СМИ, что правительство Боливии было приглашено на дебют в конкурсе. Но в списке организаторов этой страны нет.

Бразилия. Об этой стране неоднократно говорили, что она будет участвовать в этом фарсе, но в списке ее также сейчас нет.

Эфиопия. Были ли здесь переговоры и чем они закончились - не известно, но после нескольких заявлений в СМИ об участии, Эфиопия из списка вылетела.

Иран. Страну, которой сейчас, мягко говоря, не до песенных фестивалей, приглашали на этот фейковый конкурс. Но в списке организаторов ее нет.

Мексика. Посол Мексики в России говорил, что приглашение рассматривается и будет решено в июне или июле. Сейчас Мексики в списке нет.

Пакистан. Спикер Нацсобрания Пакистана еще в декабре подтвердил готовность принять участие в конкурсе, но приглашали ли их в Москву или нет - ответить не смог.

В марте правительство Таиланда "политически одобрило" участие в Интербаченні 2025. И впоследствии СМИ говорили, что эта страна примет участие. Но в списке организаторов Таиланда нет.

Туркменистан И здесь ситуация очень похожа - страна упоминалась, как подтвержденная. Но в списке ее нет.

Армения, Венгрия, Турция и Словакия указываются как страны "которые не подтвердили участие или не заинтересованы в участии".

Как отреагировали в Украине

26 мая 2025 года Министерство иностранных дел Украины заявило, что считает "Интервидение" инструментом российской пропаганды, который используется для сокрытия агрессивной политики российского режима.

Министерство поручило своим зарубежным дипломатическим представительствам принять меры "политического и дипломатического реагирования" против стран, которые намерены принять участие в "Интербаченні".

Цель этих мер - исключить из конкурса страны, с которыми Украина имеет по крайней мере нейтральные отношения.