Де зараз Софія Ротару: що відомо про особисте життя і місце проживання легенди естради

Співачці Софії Ротару 77 років, вона була однією з головних зірок естради, але на тлі повномасштабної війни РФ проти України відійшла від виступів та не з'являється на публіці. Через це фанів постійно цікавить, куди ж зникла виконавиця хіта "Червона Рута".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де зараз Ротару та що відомо про її особисте життя.

Софія Ротару в Україні чи ні

На початку повномасштабної війни співачка розповіла, що вона не виїхала з Києва. Ротару прямо вказала, що Україну бомблять російські ракети. А ще вона зазначила, що молиться за рідну країну.

Ротару про війну (скріншот)

Після цього артистка нічого не "постила" аж до літа. На тлі цього російські пропагандисти висували чимало "версій" щодо так званого мовчання Ротару. Але згодом вона виявила свою позицію.

Ротару закликала допомогти родинам українських військових. Окрім цього, вона розповіла, що все ще перебуває в Україні.

Допис Ротару (скріншот)

Протягом цих років Ротару не дає інтерв'ю та не спілкується з фанами. Але в соцмережах вона зрідка публікує реакції на ракетні удари, вітає українців зі святами та навіть показує фото з кладовища, на якому покоїться її чоловік.

Ротару на могилі свого чоловіка (скріншот)

А нещодавно сестра Ротару Ауріка розповіла, де її родичка.

"У нас велика родина, в нас чотири сестри і двоє братів. Розкидала нас доля, звичайно, по різних містах. Старша сестра живе у Кишиневі, середня сестра Лідія живе у Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі, я і Софія - ми у Києві. Але ми постійно на зв'язку, ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати", - запевнила артистка.

Ауріка Ротару висловилася про свою сестру (скріншот)

За словами Ауріки, її сестра хвилюється за країну та українців.

"Вона переживає всю цю ситуацію, як і всі українці. І єдине, що я можу сказати, що вона в Києві. Вона разом з українцями і все добре", - сказала вона у травні цього року.

Особисте життя Ротару

Відомо, що Софія Михайлівна вдова. Її єдиний чоловік - Анатолій Євдокименко. Разом з музикантом співачка жила у шлюбі з 1968 року, від нього вона народила сина Руслана.

Ротару та її чоловік у молодості (скріншот)

Але у 2002 році життя обранця Ротару обірвалося. Він помер від інсульту. Після цього співачка не шукала іншого чоловіка та береже пам'ять про свого коханого.

Сину Ротару та Євдокименка нині 54 роки. Він живе у шлюбі з жінкою Світланою, яка народила від нього сина Анатолія та доньку Софію.

Ротару з онуками (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Відомо, що онук Ротару потрапив у скандал на початку повномасштабної війни. Анатолія Євдокименка-молодшого та його батька затримували під час спроби втечі з України.

Після цього онук співачки "якось" опинився за кордоном. Нині він займається музикою та неохоче говорить про війну в Україну.

Онук Ротару ( фото: instagram.com/shmn)

Онука Ротару, яку назвали на її честь, також мешкає за кордоном. Вона - модель. Дівчина хизується брендовими "луками" та веде фешн-блог.