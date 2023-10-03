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Фермер виростив найбільшу у світі цибулину: фото овоча-гіганта

У Великій Британії фермер виростив найбільшу цибулю (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Великій Британії на осінню виставку фермер Ґарет Ґріффін привіз найбільшу цибулю, яку власноруч виростив. Вага овоча склала 8,97 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннесса.

Як вдалось виростити такий овоч

За словами фермера, він вирощує цибулю великих розмірів вже давно. Цим захоплювався ще його батько, який був теж фермером.

Ґарет приїжджав на виставку 13 років поспіль, але його цибуля не дотягувала до рекорду. Завдяки зусиллям та любові до вирощування Ґарет прийшов до своєї мрії.

Для досягнення рекорду використовувалися різні технології. Впродовж кількох тижнів цибуля перебувала під цілодобовим освітленням, у теплиці було встановлено автоматизовану систему поливу. Фермер підкреслює важливість використання правильного насіння та ретельного догляду під час зростання.

"Я абсолютно в захваті від того, що виростив найбільшу у світі цибулю. ", - сказав фермер.

У Великій Британії фермер виростив найбільшу цибулю (фото: guinnessworldrecords)

Що відомо про інші рекорди

 - 113,4 см.

Британець виростив найдовший огірок (фото: guinnessworldrecords)

Також фермер Пітер Глейзбрук, який уже 40 років бере участь у змаганнях зі своєю нагородною продукцією, а 30 років спеціалізується на вирощуванні гігантів, показав своїх овочів-гігантів.

Він виростив найважчий болгарський перець - 750 г, його вага у 5,5 раза більше, за стандартний середній перець. 

До того ж він показав найбільше листя квасолі - 63,8 x 67,7 см.

Британець показав, як виглядає найважчий болгарський перець та найбільше листя квасолі (фото: guinnessworldrecords)

Раніше ми повідомляли, що українська альпіністка стала першою, хто підкорив складну вершину в Гімалаях.

Також ми писали, що у Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг.

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