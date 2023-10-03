Фермер вырастил самый большой в мире лук: фото овоща-гиганта

В Великобритании на осеннюю выставку фермер Гаррет Гриффин привез самый большой лук, который собственноручно вырастил. Вес овоща составил 8,97 кг.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.
По словам фермера, он выращивает лук больших размеров уже давно. Этим восхищался его отец, который был тоже фермером.
Гаррет приезжал на выставку 13 лет подряд, но его лук не дотягивал до рекорда. Благодаря усилиям и любви к выращиванию Гаррет пришел к своей мечте.
Для достижения рекорда использовались разные технологии. В течение нескольких недель лук находился под круглосуточным освещением, в теплице была установлена автоматизированная система полива. Фермер подчеркивает важность использования правильных семян и тщательного ухода при росте.
"Я совершенно в восторге от того, что вырастил самый большой в мире лук. ", - сказал фермер.
- 113,4 см.
Также фермер Питер Глейзбрук, который уже 40 лет участвует в соревнованиях со своей наградной продукцией, а 30 лет специализируется на выращивании гигантов, показал своих овощей-гигантов.
Он вырастил самый тяжелый болгарский перец - 750 г, его вес в 5,5 раза больше, чем стандартный средний перец.
К тому же он показал самые большие листья фасоли - 63,8 x 67,7 см.
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