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Фермер вырастил самый большой в мире лук: фото овоща-гиганта

В Великобритании фермер вырастил самый большой лук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Великобритании на осеннюю выставку фермер Гаррет Гриффин привез самый большой лук, который собственноручно вырастил. Вес овоща составил 8,97 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

Как удалось вырастить такой овощ

По словам фермера, он выращивает лук больших размеров уже давно. Этим восхищался его отец, который был тоже фермером.

Гаррет приезжал на выставку 13 лет подряд, но его лук не дотягивал до рекорда. Благодаря усилиям и любви к выращиванию Гаррет пришел к своей мечте.

Для достижения рекорда использовались разные технологии. В течение нескольких недель лук находился под круглосуточным освещением, в теплице была установлена автоматизированная система полива. Фермер подчеркивает важность использования правильных семян и тщательного ухода при росте.

"Я совершенно в восторге от того, что вырастил самый большой в мире лук. ", - сказал фермер.

В Великобритании фермер вырастил самый большой лук (фото: guinnessworldrecords)

Что известно о других рекордах

- 113,4 см.

Британец вырастил самый длинный огурец (фото: guinnessworldrecords)

Также фермер Питер Глейзбрук, который уже 40 лет участвует в соревнованиях со своей наградной продукцией, а 30 лет специализируется на выращивании гигантов, показал своих овощей-гигантов.

Он вырастил самый тяжелый болгарский перец - 750 г, его вес в 5,5 раза больше, чем стандартный средний перец.

К тому же он показал самые большие листья фасоли - 63,8 x 67,7 см.

Британец показал, как выглядит самый тяжелый болгарский перец и самые большое листья фасоли (фото: guinnessworldrecords)

Ранее мы сообщали, что украинская альпинистка стала первой, кто покорил сложную вершину в Гималаях.

Также мы писали, что в Волынской области женщина нашла гриб-великан весом 12 кг.

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