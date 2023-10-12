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Фермер виростив найбільший гарбуз у світі вагою понад тонну: фото овоча-гіганта

У США чоловік виростив найбільший гарбуз у світі (Скріншот)
Автор: Людмила Жукова

У США 43-річний викладач садівництва Тревіс Джинджер встановив новий рекорд гігантських гарбузів на конкурсі Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival. Він виростив овоч вагою 1246 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Guardian.

Що відомо про найбільший гарбуз у світі

Гарбуз назвали Майкл Джордан. Відомо, що Тревіс Гінгер виростив цей овоч на задньому дворі. Чоловік витратив близько 15 тисяч доларів на добриво для супер-гіганта.

Гарбуз виріс розміром приблизно 2110 баскетбольних м'ячів.

43-річний викладач ландшафтного дизайну та садівництва у технічному коледжі Анока вирощує гарбузи з підліткового віку, продовжуючи сімейну традицію.

Цього року він виграв 30 тисяч доларів та еквівалент кільця Супербоула, створеного місцевим ювеліром. За його словами, він шалено щасливий і планує реінвестувати виграш у вирощування ще більшого гарбуза наступного року.

"Я доклав усіх зусиль, щоб викликати посмішку на обличчях людей, і мені так приємно приходити сюди та бачити всіх мешканців цього міста", - сказав він.

У США виріс найбільший гарбуз у світі (Скріншот з The Guardian)

Як ми раніше писали, фермер виростив найбільшу у світі цибулю.

Також ми писали, що у Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг.

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