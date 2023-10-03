Фермер виростив найбільшу у світі цибулину: фото овоча-гіганта

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Книги рекордів Гіннесса.

Як вдалось виростити такий овоч

Вага цибулю перевищили попередню позначку 8,5 кг, яка перемогла у 2014 році.

За словами фермера, він вирощує цибулю великих розмірів вже давно. Цим захоплювався ще його батько, який був теж фермером.

Ґарет приїжджав на виставку 13 років поспіль, але його цибуля не дотягувала до рекорду. Завдяки зусиллям та любові до вирощування Ґарет прийшов до своєї мрії.

Для досягнення рекорду використовувалися різні технології. Впродовж кількох тижнів цибуля перебувала під цілодобовим освітленням, у теплиці було встановлено автоматизовану систему поливу. Фермер підкреслює важливість використання правильного насіння та ретельного догляду під час зростання.

"Я абсолютно в захваті від того, що виростив найбільшу у світі цибулю. У всьому світі люди використовують цибулю і знають, якого розміру нормальна цибуля, тому, коли вони бачать цю гігантську - вони шоковані ", - сказав фермер.

У Великій Британії фермер виростив найбільшу цибулю (фото: guinnessworldrecords)

Що відомо про інші рекорди

Британець Себастьян Сускі став рекордсменом та виростив найдовший огірок - 113,4 см.

Британець виростив найдовший огірок (фото: guinnessworldrecords)

Також фермер Пітер Глейзбрук, який уже 40 років бере участь у змаганнях зі своєю нагородною продукцією, а 30 років спеціалізується на вирощуванні гігантів, показав своїх овочів-гігантів.

Він виростив найважчий болгарський перець - 750 г, його вага у 5,5 раза більше, за стандартний середній перець.

До того ж він показав найбільше листя квасолі - 63,8 x 67,7 см.

Британець показав, як виглядає найважчий болгарський перець та найбільше листя квасолі (фото: guinnessworldrecords)