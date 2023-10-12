Фермер вырастил самую большую тыкву в мире весом более тонны: фото овоща-гиганта

Что известно о самой большой тыкве в мире

Тыкву назвали Майкл Джордан. Известно, что Тревис Гингер вырастил эту тыкву на заднем дворе. Мужчина потратил около 15 тысяч долларов на удобрение для супер-овоща.

Тыква выросла размером примерно 2110 баскетбольных мячей.

43-летний преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства в техническом колледже Анока выращивает тыквы с подросткового возраста, продолжая семейную традицию.

В году он выиграл 30 тысяч долларов и эквивалент кольца Супербоула, созданного местным ювелиром. По его словам, он безумно счастлив и планирует реинвестировать выигрыш в выращивание еще большей тыквы в следующем году.

"Я приложил все усилия, чтобы вызвать улыбку на лицах людей, и мне так приятно приходить сюда и видеть всех жителей этого города", - сказал он.

В США выросла самая большая тыква в мире (Скриншот с The Guardian)