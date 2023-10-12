Фермер вырастил самую большую тыкву в мире весом более тонны: фото овоща-гиганта

В США 43-летний преподаватель садоводства, Тревис Джинджер, установил новый рекорд гигантских тыкв на конкурсе Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival. Он вырастил овощ весом в 1246 килограммов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание The Guardian.
Тыкву назвали Майкл Джордан. Известно, что Тревис Гингер вырастил эту тыкву на заднем дворе. Мужчина потратил около 15 тысяч долларов на удобрение для супер-овоща.
Тыква выросла размером примерно 2110 баскетбольных мячей.
43-летний преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства в техническом колледже Анока выращивает тыквы с подросткового возраста, продолжая семейную традицию.
В году он выиграл 30 тысяч долларов и эквивалент кольца Супербоула, созданного местным ювелиром. По его словам, он безумно счастлив и планирует реинвестировать выигрыш в выращивание еще большей тыквы в следующем году.
"Я приложил все усилия, чтобы вызвать улыбку на лицах людей, и мне так приятно приходить сюда и видеть всех жителей этого города", - сказал он.
Как мы ранее писали, фермер вырастил самый большой в мире лук.
Также мы писали, что в Волынской области женщина нашла гриб-великан весом 12 кг.