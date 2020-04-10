"Феномен" с Covid-19 в Николаеве довел до уголовного дела: что делать николаевцам

Коронавирус обошел стороной Николаевскую область - официально в регионе не зафиксировали ни одного случая заражения. Минздрав проверил этот "феномен" и выявил определенные нарушения.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, медики отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу, отбора образцов до доставки на тестирование, и нашли проблемы в этом алгоритме.

Как оказалось, в Николаевской области проводится очень малое количество тестирований на COVID-19.

Кроме того, СБУ в Николаевской области выявила грубые нарушения при лабораторной проверке образцов пациентов с подозрением на коронавирус. Начальник управления спецслужбы Виталий Герсак рассказал, что медработники во время отбора биологических материалов у пациентов для проверки использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы.

Из-за выявленных нарушений результаты проведенных ранее проверок не могут соответствовать действительности.

Теперь всем, у кого есть или были подозрения на коронавирус, проведут повторные анализы.

Президент Владимир Зеленский заявил 10 апреля, что на самом деле неизвестно, сколько людей в Николаевской области могут быть заражены и подчеркнул, что "немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим".

Вечером в СБУ проинформировали, что расследуют служебную халатность чиновников Николаевской ОГА при противодействии коронавирусной инфекции, так как их действия могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за COVID-19. Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК.

"Внеочередная сессия областного совета 27 марта 2020 года утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 миллионов гривен. Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время визита в Николаев для инспекции попал в ДТП.