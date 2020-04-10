"Феномен" з Covid-19 в Миколаєві довів до кримінальної справи: що робити миколаївцям

Коронавірус обійшов стороною Миколаївську область - офіційно в регіоні не зафіксували жодного випадку зараження. МОЗ перевірив цей "феномен" і виявив певні порушення.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, медики відстежили всі алгоритми від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря, відбору зразків до доставки на тестування, і знайшли проблеми в цьому алгоритмі.

Як виявилося, в Миколаївській області проводиться дуже мала кількість тестувань на COVID-19.

Крім того, СБУ в Миколаївській області виявила грубі порушення при лабораторній перевірці зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус. Начальник управління спецслужби Віталій Герсак розповів, що медпрацівники під час відбору біологічних матеріалів у пацієнтів для перевірки використовували неякісні пробірки і речовини, в яких зберігаються аналізи.

Через виявлені порушення результати проведених раніше перевірок не можуть відповідати дійсності.

Тепер всім, у кого є або були підозри на коронавірус, проведуть повторні аналізи.

Президент Володимир Зеленський заявив 10 квітня, що насправді невідомо, скільки людей в Миколаївській області можуть бути заражені та наголосив, що "негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися із цим".

Увечері в СБУ повідомили, що розслідують службову недбалість чиновників Миколаївської ОДА при протидії коронавірусній інфекції, адже їх дії могли завдати значної шкоди життю і здоров'ю жителів області через COVID-19. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 КК.

"Позачергова сесія обласної ради 27 березня 2020 року затвердила рішення про внесення змін до бюджету для придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів. Рішення передбачає надання регіональним закладам охорони здоров’я додаткового фінансування на суму 109 мільйонів гривень. Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Раніше ми писали, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час візиту в Миколаїв для інспекції потрапив у ДТП.