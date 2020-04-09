"Феномен" Николаева и коронавируса разгадан: все дело в николаевцах

Коронавирус в Николаевской области до сих пор не выявлен (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 не добрался только до Николаева и области

Коронавирус в Украине выявлен во всех областях, кроме Николаевской. Сегодня, 9 апреля, в регион с проверкой направился Виктор Ляшко, чтобы выяснить не нарушен ли алгоритм диагностики. Но мэр города Александр Сенкевич остается невозмутим, убеждая, что у них все в норме, просто к ним придираются, и все дело в особенностях николаевцев.

Сенкевич не понимает, почему никто не проверяет Харьков, ведь город в четыре раза больше, а там только один случай.

"Я думаю, что никакого феномена нет, один из феноменов, наверное, то, что николаевцы - одни из тех украинцев, по исследованию Международного республиканского института, которые менее других путешествуют - как в средине страны, так и за границу", - утверждает Сенкевич, пишет "Радио Свобода".

Инспекция Минздрава в Николаеве (фото: facebook.com/senkevich.aleksandr)

По его мнению, феномен прост - очень мало людей выезжали за границу, и не привезли в регион COVID-19. Кроме того, Сенкевич утверждает, что ни он, ни областной глава Александр Стадник ничего скрывать не могут. Ведь на Областную инфекционную больницу, которая назначена госпитальной базой, повлиять никак не могут.

Также городской глава говорит, что николаевцы очень сознательно относятся к карантину.

Тесты ПЦР проводятся тем, кто в них нуждается. И никаких проблем с этим нет, а заболевших ОРВИ стало даже меньше.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Украины во время визита в Николаев для инспекции попал в ДТП.