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Автомобиль главного санитарного врача Ляшко попал в ДТП в Николаеве: детали

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 14:34
Автомобиль главного санитарного врача Ляшко попал в ДТП в Николаеве: детали
Автомобиль Ляшко попал в ДТП (Коллаж РБК-Украина)

Виктор Ляшко отправился в Николаев, чтобы выяснить, почему у них нет коронавируса

Автомобиль главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко попал в ДТП в Николаеве. Volkswagen Passat, который предоставили местные власти города Николаева для передвижения представителям МОЗ, врезался в микроавтобус Renault Trafic с журналистами.

Как сообщает издание Novosti-N, авария произошла днем 9 апреля, на улице Лазурной. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля сдавал назад и врезался в микроавтобус журналистов, который был припаркован.

Стоит отметить, что в момент инцидента Виктора Ляшко в автомобиле не было и в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. Оба автомобиля получили незначительные технические повреждения.

Автомобиль главного санитарного врача Ляшко попал в ДТП в Николаеве: детали

Автомобиль главного санитарного врача Ляшко попал в ДТП в Николаеве: детали

Автомобиль главного санитарного врача Виктора Ляшко попал в ДТП (Фото: novosti-n.org)

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отправился в Николаев, чтобы проверить работу лабораторного центра города, посетить инфекционную больницу и изучить работу мобильной бригады по отбору материалов у пациентов для проведения ПЦР-анализов. У представителей Минздрава есть подозрение, что в области нарушены алгоритмы диагностирования коронавируса.

Виктор Ляшко в Николаеве

Николаев и Николаевская область – единственный регион в Украине, где нет ни одного зафиксированного случая коронавируса. Как объяснили власти города, всем пациентам в Николаеве, у которых подозревают COVID-19, тесты делают. Мэр города Александр Сенкевич отметил, что уровень смертей в этом году от пневмоний даже стал меньше.

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