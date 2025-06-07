Том Фелтон повертається до ролі Драко у "Гаррі Поттері": чому не всі зраділи

Том Фелтон знову в образі Драко, але в театрі

Актор повторить свою легендарну роль у бродвейській постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Показ вистав розпочнеться 11 листопада і триватиме 19 тижнів.

Про те, що Фелтон знову втілить вже дорослого персонажа, стало відомо 5 червня. На офіційному акаунті проєкту з'явилася відповідна афіша та атмосферне відео, у якому актор перевтілюється в дорослого Драко.

Нагадаємо, сюжет історії розгортається навколо дітей героїв Поттера та Мелфоя, які відправляються на навчання до Гоґвортсу.

"Я все ще думаю, що це сон. Я відпустив цього персонажа 16 років тому, а тепер отримав шанс знову увійти в його роль - цього разу як батько, в новій історії - я зустрічаюся з Драко як дорослий, і це дуже бентежно", - прокоментував Фелтон.

Він також зізнався, що розчулився до сліз, коли приміряв образ персонажа, який подарував йому славу.

Як відреагували в мережі

Загалом фани зраділи новині, проте багато хто з них також поставився критично до нової-старої роботи актора.

Користувачі зокрема розлютилися, оскільки своєю участю Том нібито підтримує авторку книг Джоан Роулінг. Вона ж в останні роки нажила хейтерів через свої висловлювання про трансжінок.

"Щo?! Я ще ніколи не відчував такого захвату від того, що побачу, як Драко Мелфой грає Драко Мелфоя".

"Не знаю чому, але я відчуваю, що він був би дуже хорошим Драко Мелфоєм. Він грав його раніше?"

"Це круто, що він повертається до старої ролі, але сумно бачити, як він все ще стоїть за спиною Роулінг і підтримує її".

"Розчаровує те, що він підтримує Дж. К. Роулінг, і розчаровує, що всім людям, особливо в бродвейській спільноті, це сподобалося і вони позитивно. Дуже показово".

"То ви підтримуєте Джоан Роулінг?"

"Братан не здатний робити нічого іншого".

"Він просто не може знайти іншу роль".

"Я відпустив персонажа 16 років тому". Кому ти брешеш?"

"Я люблю Тома Фелтона в ролі Драко, але він робить це тільки тому, що він один з акторів основного складу, який не спалив мости з Джоан Роулінг через її трансфобність".

Тим часом HBO готує серіал за книгами "Гаррі Поттер", якому головне тріо зіграють нові актори. Зйомки мають розпочатися вже цього літа, а перші серії вийти наступного року. Відомо, що деякий вибір акторів не сподобався фанам, особливо виконавець ролі Снейпа.