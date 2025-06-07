Том Фелтон повертається до ролі Драко у "Гаррі Поттері": чому не всі зраділи

Том Фелтон, відомий за роллю Драко Мелфоя, повертається до світу "Гаррі Поттера". Проте не всі фанати франшизи зустріли цю новину радісну.
Як виглядає дорослий Драко та що пишуть в мережі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Актор повторить свою легендарну роль у бродвейській постановці "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Показ вистав розпочнеться 11 листопада і триватиме 19 тижнів.
Про те, що Фелтон знову втілить вже дорослого персонажа, стало відомо 5 червня. На офіційному акаунті проєкту з'явилася відповідна афіша та атмосферне відео, у якому актор перевтілюється в дорослого Драко.
Нагадаємо, сюжет історії розгортається навколо дітей героїв Поттера та Мелфоя, які відправляються на навчання до Гоґвортсу.
"Я все ще думаю, що це сон. Я відпустив цього персонажа 16 років тому, а тепер отримав шанс знову увійти в його роль - цього разу як батько, в новій історії - я зустрічаюся з Драко як дорослий, і це дуже бентежно", - прокоментував Фелтон.
Він також зізнався, що розчулився до сліз, коли приміряв образ персонажа, який подарував йому славу.
Загалом фани зраділи новині, проте багато хто з них також поставився критично до нової-старої роботи актора.
Користувачі зокрема розлютилися, оскільки своєю участю Том нібито підтримує авторку книг Джоан Роулінг. Вона ж в останні роки нажила хейтерів через свої висловлювання про трансжінок.
Тим часом HBO готує серіал за книгами "Гаррі Поттер", якому головне тріо зіграють нові актори. Зйомки мають розпочатися вже цього літа, а перші серії вийти наступного року. Відомо, що деякий вибір акторів не сподобався фанам, особливо виконавець ролі Снейпа.
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