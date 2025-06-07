Том Фелтон возвращается к роли Драко в "Гарри Поттере": почему не все обрадовались

Том Фелтон, известный по роли Драко Мелфоя, возвращается в мир "Гарри Поттера". Однако не все фанаты франшизы встретили эту новость радостно.
Как выглядит взрослый Драко и что пишут в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Актер повторит свою легендарную роль в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Показ спектаклей начнется 11 ноября и продлится 19 недель.
О том, что Фелтон снова воплотит уже взрослого персонажа, стало известно 5 июня. На официальном аккаунте проекта появилась соответствующая афиша и атмосферное видео, в котором актер перевоплощается во взрослого Драко.
Напомним, сюжет истории разворачивается вокруг детей героев Поттера и Мелфоя, которые отправляются на обучение в Хогвартс.
"Я все еще думаю, что это сон. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь получил шанс снова войти в его роль - на этот раз как отец, в новой истории - я встречаюсь с Драко как взрослый, и это очень волнительно", - прокомментировал Фелтон.
Он также признался, что растрогался до слез, когда примерил образ персонажа, который подарил ему славу.
В целом фаны обрадовались новости, однако многие из них также отнеслись критически к новой-старой работе актера.
Пользователи в частности разозлились, поскольку своим участием Том якобы поддерживает автора книг Джоан Роулинг. Она же в последние годы нажила хейтеров из-за своих высказываний о трансженщинах.
Тем временем HBO готовит сериал по книгам "Гарри Поттер", котором главное трио сыграют новые актеры. Съемки должны начаться уже этим летом, а первые серии выйти в следующем году. Известно, что некоторый выбор актеров не понравился фанам, особенно исполнитель роли Снейпа.
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