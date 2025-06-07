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Том Фелтон возвращается к роли Драко в "Гарри Поттере": почему не все обрадовались

Том Фелтон показался в образе взрослого Драко Мелфоя (фото: instagram.com/cursedchildus)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Том Фелтон, известный по роли Драко Мелфоя, возвращается в мир "Гарри Поттера". Однако не все фанаты франшизы встретили эту новость радостно.

Как выглядит взрослый Драко и что пишут в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Том Фелтон снова в образе Драко, но в театре

Актер повторит свою легендарную роль в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Показ спектаклей начнется 11 ноября и продлится 19 недель.

О том, что Фелтон снова воплотит уже взрослого персонажа, стало известно 5 июня. На официальном аккаунте проекта появилась соответствующая афиша и атмосферное видео, в котором актер перевоплощается во взрослого Драко.

Напомним, сюжет истории разворачивается вокруг детей героев Поттера и Мелфоя, которые отправляются на обучение в Хогвартс.

"Я все еще думаю, что это сон. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь получил шанс снова войти в его роль - на этот раз как отец, в новой истории - я встречаюсь с Драко как взрослый, и это очень волнительно", - прокомментировал Фелтон.

Он также признался, что растрогался до слез, когда примерил образ персонажа, который подарил ему славу.

Как отреагировали в сети

В целом фаны обрадовались новости, однако многие из них также отнеслись критически к новой-старой работе актера.

Пользователи в частности разозлились, поскольку своим участием Том якобы поддерживает автора книг Джоан Роулинг. Она же в последние годы нажила хейтеров из-за своих высказываний о трансженщинах.

  • "Что?! Я еще никогда не испытывал такого восторга от того, что увижу, как Драко Мелфой играет Драко Мелфоя".
  • "Не знаю почему, но я чувствую, что он был бы очень хорошим Драко Мелфоем. Он играл его раньше?"
  • "Это круто, что он возвращается к старой роли, но грустно видеть, как он все еще стоит за спиной Роулинг и поддерживает ее".
  • "Разочаровывает то, что он поддерживает Дж. К. Роулинг, и разочаровывает, что всем людям, особенно в бродвейском сообществе, это понравилось и они положительно. Очень показательно".
  • "Так вы поддерживаете Джоан Роулинг?"
  • "Братан не способен делать ничего другого".
  • "Он просто не может найти другую роль".
  • "Я отпустил персонажа 16 лет назад". Кого ты обманываешь?"
  • "Я люблю Тома Фелтона в роли Драко, но он делает это только потому, что он один из актеров основного состава, который не сжег мосты с Джоан Роулинг из-за ее трансфобности".

Тем временем HBO готовит сериал по книгам "Гарри Поттер", котором главное трио сыграют новые актеры. Съемки должны начаться уже этим летом, а первые серии выйти в следующем году. Известно, что некоторый выбор актеров не понравился фанам, особенно исполнитель роли Снейпа.

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