Розкрито шалені гонорари дітей-зірок нового "Гаррі Поттера": скільки отримають Герміона, Рон і Гаррі

Світ дізнався імена юних акторів , які втілять легендарне тріо Гаррі Поттера - Герміону Грейнджер і Рона Візлі - в новому серіалі HBO. І разом із цим стали відомі й приголомшливі суми, які вони зароблять.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на MailOnline .

Хто зіграє у серіалі "Гаррі Поттер"

У новому серіалі HBO головні ролі виконають юні актори Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стаут (Рон Візлі).

Вони були обрані після масштабного кастингу, в якому взяли участь понад 30 000 дітей з Великої Британії та Ірландії.

Діти приєдналися до акторського складу, в якому вже заявлені такі зірки, як Джон Літґоу у ролі професора Дамблдора і Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґрід.

Крім того, у серіалі можна буде побачити Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Паапа Ессіду (Северус Снейп), Люка Таллона (Квірінус Квірел), Пола Уайтхауса (Арґус Філч) та інших.

Скільки заробить "золоте тріо"

Експерт із брендів Нік Ід припускає, що кожен із трьох юних акторів може отримати більш ніж по мільйону доларів за перший сезон. А до фіналу сьомого сезону їхні гонорари можуть вирости в десятки разів.

Для прикладу він сказав, що Деніел Редкліфф отримав 1,35 мільйона доларів за свій перший фільм франшизи про Гаррі Поттера, а до останньої стрічки його гонорар зріс до 67,5 мільйона.

Однак нова трійка навряд чи отримає такі самі суми, як Деніел у фінальному фільмі серії.

"Думаю, що на старті кожному з них можуть заплатити щонайменше по 1,35 мільйона доларів за сезон. А до сьомого сезону їхні гонорари цілком можуть сягнути 13,5-27 мільйонів кожному, або й більше", - сказав Нік.

При цьому експерт звернув увагу, що йдеться не лише про фінансову вигоду, бо "світова слава також принесе їм рекламні контракти та вигідні угоди".

Коли вийде новий серіал "Гаррі Поттер"

Світ побачить новий серіал про легендарного хлопчика-чарівника у 2026 році. Цю адаптацію вже називають найбільшим проєктом у телевізійному фентезі останнього десятиліття.

Серіал складатиметься з семи сезонів - по одному на кожну з книг Джоан Роулінг. Загальна тривалість проекту розрахована на десять років, а виходитиме шоу на платформі Max (колишній HBO Max).

Шоуранеркою стала Франческа Гардінер - авторка серіалів "Спадкоємці" та "Темні матерії". Режисером і виконавчим продюсером виступає Марк Майлод. До створення долучилася й сама Джоан Роулінг, а також продюсери Девід Гейман, Рут Кенлі-Леттс і Ніл Блер.