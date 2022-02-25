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Минцифра призвала заблокировать Apple Store для россиян

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Пятница 25 февраля 2022 23:48
Минцифра призвала заблокировать Apple Store для россиян Фото: Apple может стать на сторону Украины после вторжения России (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обнародовал официальное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку с просьбой прекратить поставки сервисов и продукции в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на персональный Telegram-канал министра.

В ведомстве назвали современные технологии "лучшим ответом на танки, грады и ракеты".

"Обращаюсь к Вам с большой просьбой и уверен, что Вы не только услышите, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Украину, защитить Европу и, наконец, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии – с просьбой прекратить поставки сервисов и продукции Apple на территорию Российской Федерации, в т. ч. заблокировать доступ к Apple Store", – говорится в обращении.

Также Федоров выразил уверенность, что подобные меры технологического гиганта активизируют молодежь и проактивное население России к остановке военной агрессии против Украины.

К слову, ранее ряд иностранных операторов отменил плату за звонки в Украину.

Напомним также, что The New York Times показал новорожденных в бомбоубежищах Днепра.

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Apple Министерство цифровой трансформации Вторжение России в Украину
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