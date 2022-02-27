Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси
Четвертый день идет война России против Украины. Украинцы всеми силами пытаются превратить оккупанта. Поэтому министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал все мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.
Об этом он написал в своем Telegram-канали.
В частности, Федоров обратился ко всем криптобиржам, чтобы те заблокировали пользователей из России и Беларуси.
"Обращаюсь ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России. Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", - говорится в сообщении.
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