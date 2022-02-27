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Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси

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Воскресенье 27 февраля 2022 17:36
Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси Криптобиржи призвали заморозить счета россиян (Chris McGrath / Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Четвертый день идет война России против Украины. Украинцы всеми силами пытаются превратить оккупанта. Поэтому министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал все мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

Об этом он написал в своем Telegram-канали.

В частности, Федоров обратился ко всем криптобиржам, чтобы те заблокировали пользователей из России и Беларуси.

"Обращаюсь ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России. Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Минцифра призвала заблокировать Apple Store для россиян.

Также мы писали, что "Ковідну тисячу" отныне можно потратить на помощь украинской армии. Инструкция, как это сделать.

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