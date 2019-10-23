У фаворитки Танцев со звездами случилась трагедия: ушел из жизни мой герой

Гимнастка Анна Ризатдинова, которую называют одной из главных претенденток на победу в Танцах со звездами, рассказала о трагедии, которая постигла ее семью.

В своем Instagram чемпионка по художественной гимнастике поделилась горестной вестью об утрате близкого человека. 22 октября умер дедушка Анны Ризатдиновой. Девушка опубликовала снимок с ним, оставив трогательную подпись.

"Сегодня ушел из жизни мой герой, мой любимый дедушка... Я счастлива, что он смотрел Олимпийские Игры, и успел увидеть меня на главном паркете страны. Дедушка гордился мной и всегда верил в меня!", - написала Ризатдинова.

У Анны Ризатдиновой из Танцев со звездами умер дедушка (скрин: instagram.com/anna_rizatdinova)

Стоит отметить, что Анну Ризатдинову, которая выступает на паркете "Танцев" вместе с Александром Прохоровым, называют фавориткой проекта. Ведь из девяти эфиров, гимнастка шесть раз становилась фавориткой суддейского голосования.

Подписчики в комментариях выразили гимнастке соболезнования и посоветовали держаться.