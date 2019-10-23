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У фаворитки Танців з зірками сталася трагедія: пішов з життя мій герой

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Анна Різатдінова з Танців з зірками розповіла про сімейну втрату

Гімнастка Анна Різатдінова, яку називають однією з головних претенденток на перемогу в Танцях з зірками, розповіла про трагедію, яка спіткала її сім'ю.

У своєму Instagram чемпіонка з художньої гімнастики поділилася сумною звісткою про втрату близької людини. 22 жовтня помер дідусь Анни Різатдінової. Дівчина опублікувала знімок з ним, залишивши зворушливий підпис.

"Сьогодні пішов з життя мій герой, мій улюблений дідусь... Я щаслива, що він дивився Олімпійські Ігри, і встиг побачити мене на головному майданчику країни. Дідусь пишався мною і завжди вірив у мене!", - написала Різатдінова.

У Анни Різатдінової з Танців з зірками помер дідусь (скрін: instagram.com/anna_rizatdinova)

Варто відзначити, що Анну Різатдінову, яка виступає на паркеті "Танців" разом з Олександром Прохоровим, називають фавориткою проекту. Адже з дев'яти ефірів, гімнастка шість разів ставала фавориткою суддівського голосування.

Підписники в коментарях висловили гімнастці співчуття і порадили триматися.

  • Кріпись, не падай духом.
  • Мої співчуття.
  • Царство небесне...
  • Прийми мої співчуття, Ганнуся. Він назавжди залишиться в твоєму серці.

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