У фаворитки Танців з зірками сталася трагедія: пішов з життя мій герой

Гімнастка Анна Різатдінова, яку називають однією з головних претенденток на перемогу в Танцях з зірками, розповіла про трагедію, яка спіткала її сім'ю.

У своєму Instagram чемпіонка з художньої гімнастики поділилася сумною звісткою про втрату близької людини. 22 жовтня помер дідусь Анни Різатдінової. Дівчина опублікувала знімок з ним, залишивши зворушливий підпис.

"Сьогодні пішов з життя мій герой, мій улюблений дідусь... Я щаслива, що він дивився Олімпійські Ігри, і встиг побачити мене на головному майданчику країни. Дідусь пишався мною і завжди вірив у мене!", - написала Різатдінова.

У Анни Різатдінової з Танців з зірками помер дідусь (скрін: instagram.com/anna_rizatdinova)

Варто відзначити, що Анну Різатдінову, яка виступає на паркеті "Танців" разом з Олександром Прохоровим, називають фавориткою проекту. Адже з дев'яти ефірів, гімнастка шість разів ставала фавориткою суддівського голосування.

Підписники в коментарях висловили гімнастці співчуття і порадили триматися.