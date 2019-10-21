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Танцы со звездами 2019: Кравец открыла тайну о 16-летней дочери

STYLERПерсоны    21.10.2019 - 15:29
Танцы со звездами 2019: Кравец открыла тайну о 16-летней дочери
Елена Кравец рассказала правду о дочери (facebook.com/ zhenskiykvartal)

На Танцах со звездами 2019 Елена Кравец сделала неожиданное признание

Дочь Елены Кравец 16-летняя Мария не живет вместе с родителями. Об этом Елена Кравец призналась на шоу Танцы со звездами, участницей которого она сейчас является. Об этом звезда "Квартала 95" вскользь упомянула, когда выходила на паркет.

Отмечается, что решение жить отдельно было принято, так как семья сейчас отягощена квартирным вопросом.

Танцы со звездами 2019: Кравец открыла тайну о 16-летней дочериЕлена Кравец (facebook.com.zhenskiykvartal)

"Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно", - сообщила актриса, не сообщая подробностей.

Как оказалось, Маша отправилась жить с подругой и ее родителями.

"Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - рассказала Кравец.

По словам Елены, первое время она очень переживала за дочь, но потом все уляглось и ей стало спокойно.

Танцы со звездами 2019: Кравец открыла тайну о 16-летней дочериЕлена Кравец с дочерью Машей (1+1.ua)

"Первое время я волновалась, но знала, где она, знала, что она в безопасности, ведь я уверена в родителях подруги Маши. Она очень быстро повзрослела и стала настоящей хозяйкой", - добавляла Кравец.

Сейчас Маша продолжает жить отдельно от семьи.

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