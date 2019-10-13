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Танцы со звездами 2019: топ лучших номеров шоу (видео)

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 12:34
Танцы со звездами 2019: топ лучших номеров шоу (видео)
Танцы со звездами 2019: лучшие выступления на шоу (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Самые лучшие выступления на шоу Танцы со звездами 2019

На танцевальном шоу Танцы со звездами 2019 было множество красивых номеров. Редакция Styler выбрала самые запоминающиеся выступления участников проекта 6 сезона.

Номер телеведущего Владимира Остапчука и танцовщицы Илоны Гвоздевой в первом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 вызвал шквал эмоций в сети. Стоит отметить, что пара исполнила танец Ча-ча-ча.

Видео (YouTube/Танці з зірками)

Выступление украинской певицы MARUV и танцора JAY запомнилось зрителям танцевального шоу надолго. Пользователи сети отмечали, что пересматривали этот танец в стиле Вог не раз.

Видео (YouTube/Танці з зірками)

Актриса "95 квартала" Елена Кравец и вице-чемпион мира в латиноамериканской программе танцев Макс Леонов исполнили танец в стиле Фокстрот под песню "Adele - Someone like you". Этот номер также очень сильно понравился поклонникам шоу.

Видео (YouTube/Танці з зірками)

Актриса Ксения Мишина и танцор Евгений Кот в эфире популярного танцевального шоу исполнили танго под песню Анастасии Приходько "Саме той". Это выступление понравилось очень многим.

Видео (YouTube/Танці з зірками)

Номер украинской гимнастки Анны Ризатдиновой и танцора Александра Прохорова в стиле Румба под песню "Garou - I Put A Spell On You" не оставил никого равнодушным.

Видео (YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что на проекте Танцы со звездами 2019 назвали самого неуклюжего участника.

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