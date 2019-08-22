Участница "Танців з зірками" развелась с мужем беглым нардепом: все детали

Участница "Танців з зірками" развелась с мужем (коллаж: РБК-Украина)

Шоу "Танці з зірками" стали для украинской гимнастки новым этапом ее жизни

Известная украинская гимнастка 26-летняя Анна Ризатдинова, которая выйдет на танцпол нового сезона шоу "Танці з зірками" официально развелась со скандальным беглым народным депутатом Александром Онищенко.

Стоит отметить, что о расставании с супругой Онищенко еще месяц назад написал на своей странице в Facebook. Но Анна Ризатдинова долгое время хранила молчание о своей личной жизни.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова (коллаж: РБК-Украина)

Одна из лучших гимнасток мира, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова рассказала в интервью JetSetter о том, как она живет после расставания с супругом, и об участии в "Танцях з зірками".

"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и беру участие в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада", - говорит спортсменка.

На проекте "Танці з зірками" Анна Ризатдинова станцует с Александром Прохоровым.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка говорит, что раньше много путешествовала, выступая в разных странах с мастер-классами. Теперь ей хочется больше времени быть в Киеве и реализовывать себя в разных направлениях.

"Танцы" - мой шанс доказать себе и другим, что я могу начинать с нуля и добиваться успеха", - поделилась Анна.

Еще одной сферой жизни, которой Анне хочется посвящать больше времени, это воспитание сына Романа, который родился 12 ноября 2017 года в браке с Онищенко.

К слову, недавно Анна Ризатдинова восхитила уникальным архивным видео 22-летней давности.

Ранее мы писали, что одна из участниц шоу "Танці з зірками 2019" получила серьезную травму во время репетиции.