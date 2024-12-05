Фарширований короп, від якого слинка тече: рецепт народної страви до Різдва

Що потрібно для фаршированого коропа

Для того, щоб приготувати на Різдво фаршированого коропа, знадобляться ці продукти:

курячий бульйон - 500 мл

молоко або вершки - 1 стакан

короп (неочищений) - 1,2-1,5 кг

курятина (філе або м'ясо зі стегна) - 450 г

морква - 1 шт.

картопля - 1 шт.

цибуля - 2 шт.

часник - 1 зубчик

яйце - 1 шт.

батон - 3 скибки

масло - 80 г

журавлина - 2 ягоди

сіль - до смаку

перець - до смаку

олія - для змащення риби

Як готувати фаршированого коропа

Для того, щоб приготувати фаршированого коропа на Різдво, спочатку рибу потрібно почистити від луски та нутрощів. Не варто обирати надто велику рибу - так готувати складніше. Також з коропа потрібно видалити зябра та очі.

Щоб шкірка легше знімалася, рибу можна промити під теплою, але в жодному разі не гарячою водою. Зробіть надрізи біля плавників, щоб залишити їх в готовій страві, та обережно відділіть шкіру від м'яса.

Шкірку важливо відділити від черевця коропа до хребта та хвоста. Біля голови та хвоста риби хребет потрібно надрізати і зняти шкірку так, щоб вона залишилась цілою, утворивши оболонку для фарширування.

Як чистити рибу для фарширування (скриншот / Смаколики Юлі)

М'ясисту частину почистьте від всіх кісточок. Почистьте та наріжте на кубики цибулю. Її потрібно злегка підсмажити до розм'якшення на вершковому маслі.

Як готувати начинку для фаршированого коропа (скриншот / Смаколики Юлі)

Також для начинки потрібно замочити шматочки батона в молоці або вершках до розм'якшення. Курятину потрібно промити та перекласти в чашу блендера. Додайте хліб, відтискати рідину не потрібно.

Перемеліть інгредієнти до однорідної пастоподібної консистенції. Потім додайте м'ясо риби, обсмажену цибулю та почищений зубчик часнику, і ще раз перемеліть масу для начинки. Замість блендера можна використовувати м'ясорубку з дрібним ситом.

Як приготувати начинку для фаршированого коропа (скриншот / Смаколики Юлі)

Розбийте в начинку яйце, всипте сіль та перець до смаку. Ретельно перемішайте начинку. Щоб скуштувати її на смак, необхідно підсмажити маленький шматочок, після чого за потреби додати до фаршу сіль чи інші спеції.

Почистьте моркву та картоплю, наріжте їх неширокими кружальцями. Для фарширування коропа в рибну оболонку ложкою викладіть всю рибно-м'ясну начинку. Намагайтеся викладати начинку так, щоб риба набула характерної "рибної" форми.

Як фарширувати коропа (скриншот / Смаколики Юлі)

Викладіть в форму для випікання майже всю моркву та картоплю. Покладіть на шар овочів фаршировану рибу, і закрийте розріз коропа кружальцями моркви та картоплі.

Як запікати фаршированого коропа (скриншот / Смаколики Юлі)

Залийте рибу бульйоном. Випікати фаршированого коропа потрібно протягом 45 хвилин при температурі 180 градусів. Під час випікання змастіть рибу олією.

Після випікання фаршированого коропа можна прикрасити зеленню, помідорами та майонезом, а також зробити рибі очі з журавлини або малини.