Фаршированный карп, от которого слюнка течет: рецепт народного блюда к Рождеству

Фаршированный карп - не просто вкусное рождественское блюдо, а настоящее украшение праздничного стола. Приготовление блюд довольно интересное, а результат непременно ошеломит гостей.
О том, как готовить фаршированный карп, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Для того чтобы приготовить на Рождество фаршированного карпа, понадобятся эти продукты:
Для того чтобы приготовить фаршированного карпа на Рождество, сначала рыбу нужно почистить от чешуи и внутренностей. Не стоит выбирать слишком крупную рыбу - так готовить сложнее. Также из карпа нужно удалить жабры и глаза.
Чтобы кожура легче снималась, рыбу можно промыть под теплой, но ни в коем случае не горячей водой. Сделайте надрезы у плавников, чтобы оставить их в готовом блюде, и осторожно отделите кожу от мяса.
Кожу важно отделить от брюшка карпа до позвоночника и хвоста. У головы и хвоста рыбы позвоночник нужно надрезать и снять кожицу так, чтобы она осталась целой, образовав оболочку для фарширования.
Как чистить рыбу для фарширования (скриншот / Смаколики Юлі)
Мясистую часть почистьте от всех косточек. Очистьте и нарежьте на кубики лук. Его нужно слегка поджарить до размягчения на сливочном масле.
Как готовить начинку для фаршированного карпа (скриншот / Смаколики Юлі)
Также для начинки нужно замочить кусочки батона в молоке или сливках до размягчения. Курятину нужно промыть и переложить в чашу блендера. Добавьте хлеб, отжимать жидкость не нужно.
Перемешайте ингредиенты до однородной пастообразной консистенции. Затем добавьте мясо рыбы, обжаренный лук и почищенный зубчик чеснока, и еще раз перемелите массу для начинки. Вместо блендера можно использовать мясорубку с мелким ситом.
Как приготовить начинку для фаршированного карпа (скриншот / Смаколики Юлі)
Разбейте в начинку яйцо, всыпьте по вкусу соль и перец. Тщательно перемешайте начинку. Чтобы попробовать ее на вкус, необходимо поджарить маленький кусочек, после чего при необходимости добавить в фарш соль или другие специи.
Почистьте морковь и картофель, нарежьте их неширокими кружочками. Для фарширования карпа в рыбную оболочку ложкой выложите всю рыбно-мясную начинку. Старайтесь выкладывать начинку так, чтобы рыба приобрела характерную "рыбную" форму.
Как фаршировать карпа (скриншот / Смаколики Юлі)
Выложите в форму для выпечки почти всю морковь и картофель. Положите на слой овощей фаршированную рыбу и закройте разрез карпа кружочками моркови и картофеля.
Как запекать фаршированный карп (скриншот / Смаколики Юлі)
Залейте рыбу бульоном. Выпекать фаршированного карпа нужно в течение 45 минут при температуре 180 градусов. Во время выпечки смажьте рыбу растительным маслом.
После выпекания фаршированного карпа можно украсить зеленью, помидорами и майонезом, а также сделать рыбе глаза из клюквы или малины.
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