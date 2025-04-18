Фарбування яєць у стилі мінімалізм - новий тренд Великодня: як робити модні крашанки

Великдень - це не лише давні традиції, а й чудова нагода додати святковому декору сучасного стилю. Усе більше людей віддають перевагу мінімалістичним рішенням, адже вони виглядають витончено й стримано.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про особливості такого декору та способи фарбування яєць без хімії.

Що вирізняє великодні яйця в стилі мінімалізм

Мінімалізм - це стиль, у якому немає нічого зайвого. Великодні яйця в такому стилі мають стримані кольори: білий, сірий, пастельні відтінки. Часто використовуються лише два-три кольори, щоб зберегти баланс і спокій.

Оздоблення мінімальне або відсутнє взагалі: іноді це лише легкий мазок фарби чи тонка лінія. Ідеально пасують натуральні матеріали: дерев’яні або керамічні яйця. Такий декор виглядає сучасно й не перевантажує простір.

Як оформити інтер’єр великодніми яйцями

Мінімалістичні яйця чудово доповнюють сучасні інтер’єри та святковий стіл. Їх можна розмістити у прозорій вазі або кошику з натуральних матеріалів. Для святкової сервіровки підійдуть яйця, перев’язані мотузкою або стрічкою з льону.

Також їх можна підвісити на гілки верби - це виглядає лаконічно й стильно. Великодній кошик із такими яйцями виглядає стримано, але водночас дуже естетично. Це приклад того, як традиції можуть жити в сучасному оформленні.

Як покрасити яйця цибулевим лушпинням

Фарбування яєць цибулевим лушпинням - перевірений та натуральний спосіб. Потрібно зібрати лушпиння з приблизно десяти цибулин і добре його промити. Далі все заливається водою, додається сіль, і варяться курячі яйця протягом 10-15 хвилин.

Колір виходить насичений, червоно-коричневий, залежно від кількості лушпиння. Готові яйця натирають рослинною олією для блиску. Це екологічно, просто і зберігає дух свята.

Однотонні яйця стриманих відтінків - це мінімалізм (фото: Pixabay.com)

Як пофарбувати яйця чаєм каркаде

Щоб отримати синій або фіолетовий відтінок, можна скористатися чаєм каркаде. Для цього потрібно 70 г сухого чаю на 1 л води, у якій варять яйця 10 хвилин. Спочатку шкаралупа буде червоною, але після охолодження набуде синього кольору.

Такий ефект виглядає оригінально і водночас природно. До того ж, це абсолютно безпечний метод, який підійде навіть дітям. Такий варіант пасує до мінімалістичного стилю завдяки приглушеним, глибоким тонам.

Фарбування яєць куркумою

Фарбування яєць куркумою - це просто й ефектно. У літрі води розчиняють п’ять столових ложок куркуми, кладуть яйця і варять 30 хвилин. Після цього їх можна залишити настоюватися на ніч. В результаті яйця набувають світло-жовтого або золотавого відтінку.

Куркума - натуральний барвник, тож її можна використовувати без побоювання. Такий теплий колір чудово поєднується з лляними серветками або дерев’яними елементами.

Фарбування яєць червонокачанною капустою

Щоб отримати синій колір, згодиться звичайна червонокачанна капуста. Її слід подрібнити, зварити до м’якості і занурити туди яйця. Яйця варяться приблизно 30 хвилин, після чого залишаються у відварі на ніч.

Колір залежатиме від часу настоювання - чим довше, тим насиченішим буде синій. Такий природний барвник безпечний і водночас ефектний. Це ще один спосіб поєднати мінімалізм із натуральністю.