Окрашивание яиц в стиле минимализм - новый тренд Пасхи: как делать модные крашанки
Пасха - это не только давние традиции, но и прекрасная возможность добавить праздничному декору современного стиля. Все больше людей отдают предпочтение минималистичным решениям, ведь они выглядят изящно и сдержанно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об особенностях такого декора и способах окрашивания яиц без химии.
Что отличает крашанки в стиле минимализм
Минимализм - это стиль, в котором нет ничего лишнего. Пасхальные яйца в таком стиле имеют сдержанные цвета: белый, серый, пастельные оттенки. Часто используются только два-три цвета, чтобы сохранить баланс и спокойствие.
Отделка минимальная или отсутствует вообще: иногда это лишь легкий мазок краски или тонкая линия. Идеально подходят натуральные материалы: деревянные или керамические яйца. Такой декор выглядит современно и не перегружает пространство.
Как оформить интерьер крашанки
Минималистичные яйца прекрасно дополняют современные интерьеры и праздничный стол. Их можно разместить в прозрачной вазе или корзине из натуральных материалов. Для праздничной сервировки подойдут яйца, перевязанные веревкой или лентой из льна.
Также их можно подвесить на ветки ивы - это выглядит лаконично и стильно. Пасхальная корзина с такими яйцами выглядит сдержанно, но в то же время очень эстетично. Это пример того, как традиции могут жить в современном оформлении.
Как покрасить яйца луковой шелухой
Окрашивание яиц луковой шелухой - проверенный и натуральный способ. Нужно собрать шелуху с примерно десяти луковиц и хорошо ее промыть. Далее все заливается водой, добавляется соль, и варятся куриные яйца в течение 10-15 минут.
Цвет получается насыщенный, красно-коричневый, в зависимости от количества шелухи. Готовые яйца натирают растительным маслом для блеска. Это экологично, просто и сохраняет дух праздника.
Однотонные яйца сдержанных оттенков - это минимализм (фото: Pixabay.com)
Как покрасить яйца чаем каркаде
Чтобы получить синий или фиолетовый оттенок, можно воспользоваться чаем каркаде. Для этого нужно 70 г сухого чая на 1 л воды, в которой варят яйца 10 минут. Сначала скорлупа будет красной, но после остывания приобретет синий цвет.
Такой эффект выглядит оригинально и одновременно естественно. К тому же, это абсолютно безопасный метод, который подойдет даже детям. Такой вариант подходит к минималистическому стилю благодаря приглушенным, глубоким тонам.
Окрашивание яиц куркумой
Окрашивание яиц куркумой - это просто и эффектно. В литре воды растворяют пять столовых ложек куркумы, кладут яйца и варят 30 минут. После этого их можно оставить настаиваться на ночь. В результате яйца приобретают светло-желтый или золотистый оттенок.
Куркума - натуральный краситель, поэтому ее можно использовать без опаски. Такой теплый цвет прекрасно сочетается с льняными салфетками или деревянными элементами.
Окрашивание яиц краснокочанной капустой
Чтобы получить синий цвет, сгодится обычная краснокочанная капуста. Ее следует измельчить, сварить до мягкости и окунуть туда яйца. Яйца варятся примерно 30 минут, после чего остаются в отваре на ночь.
Цвет будет зависеть от времени настаивания - чем дольше, тем насыщеннее будет синий. Такой природный краситель безопасный и одновременно эффектный. Это еще один способ совместить минимализм с натуральностью.
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При подготовке материала использовались источники: сайты Lifehacker, Klopotenko.com и Osvitoria.media.