У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукою
Писанки й крашанки залишаються невід'ємною частиною святкування Великодня. Пропонуємо найцікавіші та найпростіші способи, як пофарбувати яйця натуральними барвниками вдома.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про натуральні продукти, які дуже дешево коштують, але дають чудовий колір для великодніх яєць.
Як фарбувати яйця: основні правила
Перш ніж розпочати процес, варто визначити, які саме кольори ви хочете отримати. Успішне фарбування залежить від вибору інгредієнтів - натуральні барвники краще проникають у пористу структуру шкаралупи й дають насичені відтінки.
- Більшість методів передбачають повне занурення яєць у рідину на певний час.
- Заздалегідь підготуйте яйця: вони повинні бути кімнатної температури, чистими й неушкодженими.
- Ідеально брати білі яйця - на них краще проявляється колір.
- Щоб барвник краще тримався, можна додати в розчин оцет або сіль.
- Для найкращого результату дайте яйцям повністю висохнути на серветці, не витираючи їх руками.
Як пофарбувати яйця за допомогою каркаде
Каркаде (суданська троянда) дає неочікувані відтінки: від бордового до синього. Колір змінюється залежно від кислотності рідини.
Як фарбувати:
- Заваріть 100 г каркаде в 1 літрі води.
- Залиште настоюватися 20 хвилин.
- Занурте у відвар яйця на 1 годину.
- Для зміни кольору додайте сік половини лимона - отримаєте синій відтінок.
- Після фарбування промийте яйця та дайте висохнути.
Цей метод дарує яскраві й незвичайні кольори, ідеальні для творчого оздоблення.
Отримати такі красиві сині та блакитні кольори можна за допомогою каркаде (фото: Pixabay.com)
Як пофарбувати яйця куркумою
Куркума - один із найпростіших способів отримати теплий, золотистий колір. Вона легко розчиняється у воді й не має сильного запаху.
Як фарбувати:
- Змішайте 1 склянку куркуми з 2 літрами теплої води.
- Доведіть суміш до кипіння й злегка остудіть.
- Повністю занурте яйця в рідину на 20-30 хвилин.
- Промийте під холодною водою та залиште висохнути.
- За потреби повторіть процедуру для більш яскравого кольору.
Цей метод підходить навіть для початківців і дає теплий, сонячний відтінок.
Як пофарбувати яйця буряком
Буряк здавна використовувалась для натурального фарбування завдяки своїй яскравості. Можна фарбувати як сирим соком, так і у відварі.
Як фарбувати:
- Очистіть і натріть 2 великі буряки.
- Залийте 2 літрами води та доведіть до кипіння.
- Додайте яйця, 0,5 ст. ложки солі та 0,5 ч. ложки соди.
- Варіть усе разом 30 хвилин на слабкому вогні.
- Залиште яйця в рідині до повного охолодження.
Цей спосіб забезпечує ніжні рожеві й бордові відтінки з гарним блиском.
Як пофарбувати яйця цибулинним лушпинням
Класичний та улюблений багатьма спосіб, який передається з покоління в покоління. Він доступний і не потребує спеціальних інгредієнтів.
Як фарбувати:
- Зберіть велику кількість цибулиння (чим більше, тим краще).
- Покладіть у каструлю, залийте водою.
- Доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.
- Додайте яйця й варіть ще 30 хвилин на слабкому вогні.
- Вийміть, остудіть та витріть серветкою.
Кольори варіюються від кремового до насичено-коричневого - залежно від кількості лушпиння.
За допомогою дуже поширених продуктів, що є майже на кожній кухні, можна створити кошик різнокольорових святкових яєць (фото: Getty)
Як пофарбувати яйця у вині
Цей спосіб не тільки фарбує, а й додає яєчній шкаралупі благородного блиску. Найкраще використовувати сухе червоне вино.
Як фарбувати:
- Змішайте 1 літр вина з 1 літром води.
- Доведіть до кипіння.
- Додайте яйця й варіть на слабкому вогні 15 хвилин.
- Залиште їх у рідині ще на 30 хвилин для насичення кольору.
- Витягніть і дайте висохнути природним чином.
Колір буде варіюватися від ніжно-рожевого до рубінового - все залежить від часу витримки.
Як пофарбувати яйця кавою
Кава створює благородний кремово-коричневий колір і має приємний аромат. Чудовий варіант для шанувальників мінімалізму та натуральності.
Як фарбувати:
- Насипте 1 склянку меленого (тонкого помелу) кави в каструлю.
- Додайте 1 літр води та доведіть до кипіння.
- Опустіть у відвар яйця та варіть 10 хвилин.
- Залиште на 15-20 хвилин у рідині.
- Вийміть і дайте висохнути.
Яйця набудуть м’яких кавових відтінків, які добре пасують до святкового столу.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Klopotenko.com та Osvitoria.media.