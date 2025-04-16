ua en ru
Чт, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукою

Середа 16 квітня 2025 19:30
UA EN RU
У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукою Як домашними засобами пофарбувати яйця на Великдень (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Писанки й крашанки залишаються невід'ємною частиною святкування Великодня. Пропонуємо найцікавіші та найпростіші способи, як пофарбувати яйця натуральними барвниками вдома.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про натуральні продукти, які дуже дешево коштують, але дають чудовий колір для великодніх яєць.

Як фарбувати яйця: основні правила

Перш ніж розпочати процес, варто визначити, які саме кольори ви хочете отримати. Успішне фарбування залежить від вибору інгредієнтів - натуральні барвники краще проникають у пористу структуру шкаралупи й дають насичені відтінки.

  • Більшість методів передбачають повне занурення яєць у рідину на певний час.
  • Заздалегідь підготуйте яйця: вони повинні бути кімнатної температури, чистими й неушкодженими.
  • Ідеально брати білі яйця - на них краще проявляється колір.
  • Щоб барвник краще тримався, можна додати в розчин оцет або сіль.
  • Для найкращого результату дайте яйцям повністю висохнути на серветці, не витираючи їх руками.

Як пофарбувати яйця за допомогою каркаде

Каркаде (суданська троянда) дає неочікувані відтінки: від бордового до синього. Колір змінюється залежно від кислотності рідини.

Як фарбувати:

  • Заваріть 100 г каркаде в 1 літрі води.
  • Залиште настоюватися 20 хвилин.
  • Занурте у відвар яйця на 1 годину.
  • Для зміни кольору додайте сік половини лимона - отримаєте синій відтінок.
  • Після фарбування промийте яйця та дайте висохнути.

Цей метод дарує яскраві й незвичайні кольори, ідеальні для творчого оздоблення.
У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукоюОтримати такі красиві сині та блакитні кольори можна за допомогою каркаде (фото: Pixabay.com)

Як пофарбувати яйця куркумою

Куркума - один із найпростіших способів отримати теплий, золотистий колір. Вона легко розчиняється у воді й не має сильного запаху.

Як фарбувати:

  • Змішайте 1 склянку куркуми з 2 літрами теплої води.
  • Доведіть суміш до кипіння й злегка остудіть.
  • Повністю занурте яйця в рідину на 20-30 хвилин.
  • Промийте під холодною водою та залиште висохнути.
  • За потреби повторіть процедуру для більш яскравого кольору.

Цей метод підходить навіть для початківців і дає теплий, сонячний відтінок.

Як пофарбувати яйця буряком

Буряк здавна використовувалась для натурального фарбування завдяки своїй яскравості. Можна фарбувати як сирим соком, так і у відварі.

Як фарбувати:

  • Очистіть і натріть 2 великі буряки.
  • Залийте 2 літрами води та доведіть до кипіння.
  • Додайте яйця, 0,5 ст. ложки солі та 0,5 ч. ложки соди.
  • Варіть усе разом 30 хвилин на слабкому вогні.
  • Залиште яйця в рідині до повного охолодження.

Цей спосіб забезпечує ніжні рожеві й бордові відтінки з гарним блиском.

Як пофарбувати яйця цибулинним лушпинням

Класичний та улюблений багатьма спосіб, який передається з покоління в покоління. Він доступний і не потребує спеціальних інгредієнтів.

Як фарбувати:

  • Зберіть велику кількість цибулиння (чим більше, тим краще).
  • Покладіть у каструлю, залийте водою.
  • Доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.
  • Додайте яйця й варіть ще 30 хвилин на слабкому вогні.
  • Вийміть, остудіть та витріть серветкою.

Кольори варіюються від кремового до насичено-коричневого - залежно від кількості лушпиння.
У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукоюЗа допомогою дуже поширених продуктів, що є майже на кожній кухні, можна створити кошик різнокольорових святкових яєць (фото: Getty)

Як пофарбувати яйця у вині

Цей спосіб не тільки фарбує, а й додає яєчній шкаралупі благородного блиску. Найкраще використовувати сухе червоне вино.

Як фарбувати:

  • Змішайте 1 літр вина з 1 літром води.
  • Доведіть до кипіння.
  • Додайте яйця й варіть на слабкому вогні 15 хвилин.
  • Залиште їх у рідині ще на 30 хвилин для насичення кольору.
  • Витягніть і дайте висохнути природним чином.

Колір буде варіюватися від ніжно-рожевого до рубінового - все залежить від часу витримки.

Як пофарбувати яйця кавою

Кава створює благородний кремово-коричневий колір і має приємний аромат. Чудовий варіант для шанувальників мінімалізму та натуральності.

Як фарбувати:

  • Насипте 1 склянку меленого (тонкого помелу) кави в каструлю.
  • Додайте 1 літр води та доведіть до кипіння.
  • Опустіть у відвар яйця та варіть 10 хвилин.
  • Залиште на 15-20 хвилин у рідині.
  • Вийміть і дайте висохнути.

Яйця набудуть м’яких кавових відтінків, які добре пасують до святкового столу.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Klopotenko.com та Osvitoria.media.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великдень писанки Яйця Традиції
NEWS
За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
За добу армія РФ втратила понад 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб