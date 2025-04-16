У будь-який колір та без хімії: як покрасити яйця натуральними барвниками, що завжди під рукою

Писанки й крашанки залишаються невід'ємною частиною святкування Великодня. Пропонуємо найцікавіші та найпростіші способи, як пофарбувати яйця натуральними барвниками вдома.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про натуральні продукти, які дуже дешево коштують, але дають чудовий колір для великодніх яєць.

Як фарбувати яйця: основні правила

Перш ніж розпочати процес, варто визначити, які саме кольори ви хочете отримати. Успішне фарбування залежить від вибору інгредієнтів - натуральні барвники краще проникають у пористу структуру шкаралупи й дають насичені відтінки.

Більшість методів передбачають повне занурення яєць у рідину на певний час.

у рідину на певний час. Заздалегідь підготуйте яйця: вони повинні бути кімнатної температури, чистими й неушкодженими.

Ідеально брати білі яйця - на них краще проявляється колір.

- на них краще проявляється колір. Щоб барвник краще тримався, можна додати в розчин оцет або сіль .

. Для найкращого результату дайте яйцям повністю висохнути на серветці, не витираючи їх руками.

Як пофарбувати яйця за допомогою каркаде

Каркаде (суданська троянда) дає неочікувані відтінки: від бордового до синього. Колір змінюється залежно від кислотності рідини.

Як фарбувати:

Заваріть 100 г каркаде в 1 літрі води.

Залиште настоюватися 20 хвилин.

Занурте у відвар яйця на 1 годину.

Для зміни кольору додайте сік половини лимона - отримаєте синій відтінок.

Після фарбування промийте яйця та дайте висохнути.

Цей метод дарує яскраві й незвичайні кольори, ідеальні для творчого оздоблення.

Отримати такі красиві сині та блакитні кольори можна за допомогою каркаде (фото: Pixabay.com)

Як пофарбувати яйця куркумою

Куркума - один із найпростіших способів отримати теплий, золотистий колір. Вона легко розчиняється у воді й не має сильного запаху.

Як фарбувати:

Змішайте 1 склянку куркуми з 2 літрами теплої води.

Доведіть суміш до кипіння й злегка остудіть.

Повністю занурте яйця в рідину на 20-30 хвилин.

Промийте під холодною водою та залиште висохнути.

За потреби повторіть процедуру для більш яскравого кольору.

Цей метод підходить навіть для початківців і дає теплий, сонячний відтінок.

Як пофарбувати яйця буряком

Буряк здавна використовувалась для натурального фарбування завдяки своїй яскравості. Можна фарбувати як сирим соком, так і у відварі.

Як фарбувати:

Очистіть і натріть 2 великі буряки.

Залийте 2 літрами води та доведіть до кипіння.

Додайте яйця, 0,5 ст. ложки солі та 0,5 ч. ложки соди.

Варіть усе разом 30 хвилин на слабкому вогні.

Залиште яйця в рідині до повного охолодження.

Цей спосіб забезпечує ніжні рожеві й бордові відтінки з гарним блиском.

Як пофарбувати яйця цибулинним лушпинням

Класичний та улюблений багатьма спосіб, який передається з покоління в покоління. Він доступний і не потребує спеціальних інгредієнтів.

Як фарбувати:

Зберіть велику кількість цибулиння (чим більше, тим краще).

Покладіть у каструлю, залийте водою.

Доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.

Додайте яйця й варіть ще 30 хвилин на слабкому вогні.

Вийміть, остудіть та витріть серветкою.

Кольори варіюються від кремового до насичено-коричневого - залежно від кількості лушпиння.

За допомогою дуже поширених продуктів, що є майже на кожній кухні, можна створити кошик різнокольорових святкових яєць (фото: Getty)

Як пофарбувати яйця у вині

Цей спосіб не тільки фарбує, а й додає яєчній шкаралупі благородного блиску. Найкраще використовувати сухе червоне вино.

Як фарбувати:

Змішайте 1 літр вина з 1 літром води.

Доведіть до кипіння.

Додайте яйця й варіть на слабкому вогні 15 хвилин.

Залиште їх у рідині ще на 30 хвилин для насичення кольору.

Витягніть і дайте висохнути природним чином.

Колір буде варіюватися від ніжно-рожевого до рубінового - все залежить від часу витримки.

Як пофарбувати яйця кавою

Кава створює благородний кремово-коричневий колір і має приємний аромат. Чудовий варіант для шанувальників мінімалізму та натуральності.

Як фарбувати:

Насипте 1 склянку меленого (тонкого помелу) кави в каструлю.

Додайте 1 літр води та доведіть до кипіння.

Опустіть у відвар яйця та варіть 10 хвилин.

Залиште на 15-20 хвилин у рідині.

Вийміть і дайте висохнути.

Яйця набудуть м’яких кавових відтінків, які добре пасують до святкового столу.