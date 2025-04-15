Дешево та небезпечно. Якими барвниками категорично не можна фарбувати яйця

Великдень неможливо уявити без яскравих крашанок, що символізують життя та оновлення. Процес фарбування яєць - це справжнє сімейне дійство. Але в гонитві за найяскравішими кольорами важливо пам'ятати про безпеку, адже деякі барвники можуть нести серйозну загрозу здоров'ю.

Які барвники для яєць в жодному разі не можна використовувати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Нехарчові барвники - головна небезпека

Найбільш ризиковано використовувати для фарбування яєць барвники, які абсолютно не призначені для контакту з їжею. До таких належать:

Фарби для тканин

Особливо небезпечними можуть бути анілінові барвники, які використовують у текстильній промисловості. Вони токсичні.

Художні та промислові фарби

Акварель, гуаш, олійні фарби, фарби для стін чи ремесел містять пігменти, розчинники та інші компоненти, які не повинні потрапляти до організму.

Канцелярські товари

Звичайні маркери, фломастери, чорнила для ручок (якщо на них немає спеціальної позначки "харчовий" або "безпечний для дітей") містять хімічні речовини, не розраховані на споживання.

Інші хімічні речовини

Будь-які барвники невідомого походження або з незрозумілим складом.

Чому такі барвники небезпечні?

Нехарчові барвники можуть містити важкі метали (свинець, кадмій, ртуть), токсичні органічні сполуки, канцерогени. Навіть якщо шкаралупа яйця ціла, шкідливі речовини можуть мігрувати через пори всередину, особливо під час варіння або тривалого контакту. Потрапляння таких речовин в організм може спричинити гостре отруєння, сильні алергічні реакції, проблеми з травленням, а при регулярному впливі – завдати серйозної шкоди внутрішнім органам.

А як щодо магазинних харчових барвників?

Спеціальні набори для фарбування яєць, що продаються в магазинах, зазвичай є харчовими добавками. Якщо продукт має відповідне маркування ("харчовий барвник", "для харчових продуктів"), сертифікований згідно з українськими (ДСТУ) або європейськими стандартами, він вважається безпечним при дотриманні інструкції.

Однак варто пам'ятати:

Тріщини в шкаралупі

Навіть безпечний харчовий барвник може проникнути через тріщини та забарвити білок. Такі яйця краще не вживати.

Чутливість

Деякі люди можуть мати індивідуальну чутливість або алергію навіть на дозволені харчові барвники (особливо синтетичні з індексами E).

Найбезпечніші варіанти

Сертифіковані харчові барвники

Купуйте продукцію відомих виробників у перевірених місцях, уважно читайте етикетку та інструкцію.

Натуральні барвники

Це найнадійніший вибір. Використовуйте те, що є на кухні: