Фанаты в восторге: сеть поразил редкий снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают радовать поклонников своей нежностью и любовью к друг другу. На этот раз в сети появилось фотодоказательство этого факта. На одной из фан-страничек звездных супругов опубликовали редкую фотографию, которая ране, судя по всему, не "гуляла" в сети.

На снимке принц Уильям с такой любовью смотрит на Кейт, что может позавидовать каждый. По мнению поклонников, чувства этой пары очень сильны.

Фото: Принц Уилья и Кейт Миддлтон (instagram.com/familyofwilliamandcatherine)

В комментариях фанаты пишут, что именно так выглядит любовь, ведь в глазах пары именно она.

Скриншот комментариев ((instagram.com/familyofwilliamandcatherine)

Судя по всему эту фотографию сделали пару лет назад, так как королевская пара сейчас выглядит более умудренной опытом.

Напомним, что Кейт и Уильям поженились в апреле 2011 года после почти десяти лет знакомства. У супругов подрастают трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Как мы ранее писали, Кейт Миддлтон и принц Уильям сменили дочери фамилию.

До этого стало известно о самом большом страхе Кейт Миддлтон.