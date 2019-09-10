Фани в захваті: мережу вразив рідкісний знімок Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують радувати шанувальників своєю ніжністю і любов'ю один до одного. На цей раз в мережі з'явився фотодоказ цього факту. На одній із фан-сторінок зоряного подружжя опублікували рідкісну фотографію, яка раніше, судячи з усього, не "гуляла" в мережі.

На знімку принц Вільям з такою любов'ю дивиться на Кейт, що може позаздрити кожен. На думку шанувальників, почуття цієї пари дуже сильні.

Фото: Принц Уилья і Кейт Міддлтон (instagram.com/familyofwilliamandcatherine)

В коментарях фанати пишуть, що саме так виглядає любов, адже в очах пари саме вона.

Скріншот коментарів ((instagram.com/familyofwilliamandcatherine)

Судячи по всьому цю фотографію зробили пару років тому, адже королівська пара зараз виглядає більш навченою досвідом.

Нагадаємо, що Кейт і Вільям одружилися в квітні 2011 року після майже десяти років знайомства. У подружжя підростають троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Як ми раніше писали, Кейт Міддлтон і принц Вільям змінили дочці прізвище.

До цього стало відомо про дуже великий страх Кейт Міддлтон.