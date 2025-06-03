Фагот показався з 14-річним сином та приголомшив їхньою схожістю (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram учасника “ТНМК”.

Так, Микита цього року завершив 9 клас, тож для Михайлюти це був не просто кінець навчального року, а справжній емоційний момент.

І святкували вони, як личить справжнім чоловікам - у дусі адреналіну й командного духу.

Разом батько та син вирушив грати в страйкбол. Вони були в одній команді та з гучною перемогою розгромили суперника.

"Так святкує випуск 9-А. Бути з сином в одній команді - мрія кожного тата! Особливо коли виносиш суперника в суху!", - ділиться артист.

Фагот із сином (фото: instagram.com/fahot)

Реакція фанів

Підписники миттєво засипали зірку вітаннями, адресованими Микиті, та не могли не помітити ще одну річ: хлопець росте справжньою копією тата.

Син просто копія татуся!

Копія…

9 клас, великий уже хлопець

Мілашки

Що відомо про особисте життя Фагота

Фагот, хоч і мав чимало романів, офіційно був одружений лише один раз - і то дуже давно. У 22 роки він узяв шлюб з дівчиною, на ім'я Аліна, яка виросла в суворих консервативних традиціях. Їхні стосунки були настільки стриманими, що близькість між ними сталася лише після весілля.

"У Аліни були дуже серйозні батьки, виховані за всіма канонами і традиціями. Перший секс у нас був у шлюбну ніч", - згадував артист у програмі "Зірковий шлях".

Цей союз Олег сьогодні називає "яскравою помилкою", хоча не жалкує, що наважився на шлюб у такому юному віці. Разом пара прожила 8 років, а розійшлася мирно. Перша дружина артиста - громадянка Росії, яка нині є "шанованою особою" у країні-агресорці.

Після розлучення артист чотири роки жив із гімнасткою та олімпійською чемпіонкою Катериною Серебрянською, але ці стосунки теж завершилися - й досі обидвоє не коментують їх публічно.

Ще один гучний любовний поворот - роман із журналісткою Анастасією Будкіною. Саме під час цих стосунків співак закохався у дизайнерку Ольгу Навроцьку. Коли вже збирався поставити крапку в старих відносинах, дізнався, що стане батьком.

Фагот з Ольгою Навроцькою (фото: instagram.com/fahot)

Попри вагітність партнерки, Фагот пішов до нової коханої. З Навроцькою вони разом уже понад 15 років. Однак оформлювати стосунки офіційно не поспішають.

Пропозицію руки й серця співак досі не зробив, та й сама Ольга, маючи за плечима розлучення, не наполягає на шлюбі.