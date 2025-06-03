Фагот показался с 14-летним сыном и ошеломил их сходством (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram участника "ТНМК".

Так, Никита в этом году завершил 9 класс, поэтому для Михайлюты это был не просто конец учебного года, а настоящий эмоциональный момент.

И праздновали они, как подобает настоящим мужчинам - в духе адреналина и командного духа.

Вместе отец и сын отправился играть в страйкбол. Они были в одной команде и с громкой победой разгромили соперника.

"Так празднует выпуск 9-А. Быть с сыном в одной команде - мечта каждого папы! Особенно когда выносишь соперника в сухую!", - делится артист.

Фагот с сыном (фото: instagram.com/fahot)

Реакция фанов

Подписчики мгновенно засыпали звезду поздравлениями, адресованными Никите, и не могли не заметить еще одну вещь: парень растет настоящей копией папы.

Син просто копія татуся!

Копія…

9 клас, великий уже хлопець

Мілашки

Что известно о личной жизни Фагота

Фагот, хоть и имел немало романов, официально был женат только один раз - и то очень давно. В 22 года он женился на девушке по имени Алина, которая выросла в строгих консервативных традициях. Их отношения были настолько сдержанными, что близость между ними произошла лишь после свадьбы.

"У Алины были очень серьезные родители, воспитанные по всем канонам и традициям. Первый секс у нас был в брачную ночь", - вспоминал артист в программе "Зірковий шлях".

Этот союз Олег сегодня называет "яркой ошибкой", хотя не жалеет, что решился на брак в столь юном возрасте. Вместе пара прожила 8 лет, а разошлась мирно. Первая жена артиста - гражданка России, которая сейчас является "уважаемым лицом" в стране-агрессоре.

После развода артист четыре года жил с гимнасткой и олимпийской чемпионкой Екатериной Серебрянской, но эти отношения тоже завершились - и до сих пор оба не комментируют их публично.

Еще один громкий любовный поворот - роман с журналисткой Анастасией Будкиной. Именно во время этих отношений певец влюбился в дизайнера Ольгу Навроцкую. Когда уже собирался поставить точку в старых отношениях, узнал, что станет отцом.

Фагот с Ольгой Навроцкой (фото: instagram.com/fahot)

Несмотря на беременность партнерши, Фагот ушел к новой возлюбленной. С Навроцкой они вместе уже более 15 лет. Однако оформлять отношения официально не спешат.

Предложение руки и сердца певец до сих пор не сделал, да и сама Ольга, имея за плечами развод, не настаивает на браке.