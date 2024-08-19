Фагот показав рідкісне фото з сином у день його народження: "Злітай, я упіймаю"

Фагот показався з сином

На опублікованому у блозі кадрі знаменитість постав в обіймах зі своєю дитиною. Обидва позували з посмішками на обличчі та щирими поглядами.

"Сьогодні вже 14 років, як я мав честь перерізати пуповину цьому тепер вже величезному чолов‘язі! Дякую, що з’явився в моєму житті! Будь щасливий, син! У тебе вийде все! Злітай, я упіймаю!" - написав музикант.

Фагот з сином Микитою (Фото: instagram.com/fahot)

Реакція мережі

Тим часом колеги та шанувальники продовжують вітати хлопця зі святом та бажають йому щасливої мирної долі Ось деякі їхні коментарі:

"З днем народження! Нехай мріється без меж"

"Щирі вітання! Микита класний, щасливої долі йому"

"З днем народження! Вітаємо обох козаків"

"Будьте щасливі! Обіймаємо"

"Вітання сину та батькам, щасливої долі сину"

"Це просто прекрасно!".

Що відомо про особисте життя Фагота

Сина Микиту артист має від стосунків з журналісткою Анастасією Будкіною, з якою зустрічався у минулому.

Виконавець вирішив повідомити про розставання ще на той момент своїй обраниці у той день, коли вона оголосила про вагітність. Після цього пара не стала узаконювати стосунки, але Михайлюта визнав дитину та зазначив, що буде брати участь у її вихованні.

Зустрічі батька з сином є не такими частими, оскільки Будкіна разом із Микитою мешкає наразі за кордоном.

Хлопцеві виповнилося 14 років (Фото: instagram.com/fahot)

Що стосується Олега, то він уже понад десять років живе зі своєю обраницею Ольгою Навроцькою. Спільних дітей у закоханих немає, і раніше лідер гурту "ТНМК" зізнавався, чи готовий заводити нащадків з коханою.