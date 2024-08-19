Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: "Взлетай, я поймаю"

Фагот показался с сыном

На опубликованном в блоге кадре знаменитость предстал в объятиях со своим ребенком. Оба позировали с улыбками на лице и искренними взглядами.

"Сегодня уже 14 лет, как я имел честь перерезать пуповину этому теперь уже большому человеку! Спасибо, что появился в моей жизни! Будь счастлив, сын! У тебя получится все! Взлетай, я поймаю!" - написал музыкант.

Фагот с сыном Никитой (Фото: instagram.com/fahot)

Реакция сети

Тем временем коллеги и поклонники продолжают поздравлять парня с праздником и желают ему счастливой мирной судьбы. Вот некоторые их комментарии:

"С днем рождения! Пусть мечтается без границ"

"Искренние поздравления! Никита классный, счастливой судьбы ему"

"С днем рождения! Поздравляем обоих казаков"

"Будьте счастливы! Обнимаем"

"Поздравления сыну и родителям, счастливой судьбе сыну"

"Это просто прекрасно!".

Что известно о личной жизни Фагота

Сына Никиту артист имеет от отношениий с журналисткой Анастасией Будкиной, с которой встречался в прошлом.

Исполнитель решил сообщить о расставании еще на тот момент своей избраннице в тот день, когда она объявила о беременности. После этого пара не стала узаконивать отношения, но Михайлюта признал ребенка и отметил, что будет участвовать в его воспитании.

Встречи отца с сыном являются не столь частыми, поскольку Будкина вместе с Никитой живет сейчас за границей.

Парню исполнилось 14 лет (Фото: instagram.com/fahot)

Что касается Олега, то он уже более десяти лет живет со своей избранницей Ольгой Навроцкой. Общих детей у влюбленных нет, и раньше лидер группы "ТНМК" признавался, готов ли заводить потомков с любимой.