RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фагот показал редкое фото с сыном в день его рождения: "Взлетай, я поймаю"

Фагот (Фото: instagram.com/fahot)
Автор: Любовь Блажко

Украинский исполнитель, лидер группы "ТНМК" Фагот (настоящее имя - Олег Михайлюта) показал в сети семейное фото с сыном. Поделиться теплым контентом он решил по случаю дня рождения Никиты.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста рассказывает об этом подробнее.

Фагот показался с сыном

На опубликованном в блоге кадре знаменитость предстал в объятиях со своим ребенком. Оба позировали с улыбками на лице и искренними взглядами.

"Сегодня уже 14 лет, как я имел честь перерезать пуповину этому теперь уже большому человеку! Спасибо, что появился в моей жизни! Будь счастлив, сын! У тебя получится все! Взлетай, я поймаю!" - написал музыкант. 

Фагот с сыном Никитой (Фото: instagram.com/fahot)

Реакция сети

Тем временем коллеги и поклонники продолжают поздравлять парня с праздником и желают ему счастливой мирной судьбы. Вот некоторые их комментарии:

  • "С днем рождения! Пусть мечтается без границ"
  • "Искренние поздравления! Никита классный, счастливой судьбы ему"
  • "С днем рождения! Поздравляем обоих казаков"
  • "Будьте счастливы! Обнимаем"
  • "Поздравления сыну и родителям, счастливой судьбе сыну"
  • "Это просто прекрасно!".

Что известно о личной жизни Фагота

Сына Никиту артист имеет от отношениий с журналисткой Анастасией Будкиной, с которой встречался в прошлом.

Исполнитель решил сообщить о расставании еще на тот момент своей избраннице в тот день, когда она объявила о беременности. После этого пара не стала узаконивать отношения, но Михайлюта признал ребенка и отметил, что будет участвовать в его воспитании.

Встречи отца с сыном являются не столь частыми, поскольку Будкина вместе с Никитой живет сейчас за границей.

Парню исполнилось 14 лет (Фото: instagram.com/fahot)

Что касается Олега, то он уже более десяти лет живет со своей избранницей Ольгой Навроцкой. Общих детей у влюбленных нет, и раньше лидер группы "ТНМК" признавался, готов ли заводить потомков с любимой

Читайте РБК-Украина в Google News
ТНМКЗвезды шоу-бизнесаПевцы