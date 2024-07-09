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"Живе в ностальгії за "совком": Фагот розповів про старшого брата, з яким не спілкується два роки

Вівторок 09 липня 2024 20:50
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"Живе в ностальгії за "совком": Фагот розповів про старшого брата, з яким не спілкується два роки Фагот (Олег Михайлюта) (Фото: instagram.com/fahot)
Автор: Любов Блажко

Український виконавець Фагот має зведеного брата, з яким у нього не склалися не найкращі стосунки. Лідер "ТНМК" не приховує, що вже понад два роки не підтримує спілкування з рідною людиною.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста для YouTube-каналу Слави Дьоміна.

Що відомо про брата Фагота

За словами музиканта, його родич сумує за радянськими часами, адже тоді він "мав усе". Коли Союз розвалився, чоловікові не вдалося адаптуватися.

"Зараз ми вже понад два роки не спілкуємося. Він не те що підтримує Росію, у нього ця тема… Він живе в ностальгії за "совком". Він пам'ятає, тоді в нього все було добре. А як тільки совок розвалився - все. Він не адаптувався. Він все одно пригадує, як тоді було добре, і як зараз погано", - пояснює Фагот.

"Зрозуміти можна кожного, і я його теж розумію. Але просто час іде, і такі речі… Коли на твій район прилітають ракети, коли твій рідний Харків рівняють з землею, а ти не можеш сформулювати, що ти помилився. Не можеш сам перед собою це визнати. Ну вибач. Тоді я тобі тут не допоможу", - також додає він.

&quot;Живе в ностальгії за &quot;совком&quot;: Фагот розповів про старшого брата, з яким не спілкується два рокиАртист розповів про свого брата по мамі (Фото: instagram.com/fahot)

Олег Михайлюта (справжнє ім'я виконавця) говорить, що це складний шлях - визнати власні помилки та продовжити рух далі. Він зауважує, що під час спілкування з братом не працюють аргументи, докази чи будь-які інші можливі варіанти.

"Щоб ти йому не говорив, які б докази не надавав, але ні… Всі помиляються, немає ідеальних людей. Я розумію, це важко. Але це все одно правильний шлях: сказати собі по пунктах, де ти лохонувся, і йти далі. Ти ж сам для себе можеш це пропрацювати", - зазначає артист.

Відомо, що чоловік старший за Олега на 9 років. Разом з дружиною він мешкає у Харкові, район Салтівки.

Що стосується особистого життя самого Михайлюти, то зірка вже багато років живе у цивільному шлюбі з дизайнеркою та письменницею Ольгою Навроцькою.

&quot;Живе в ностальгії за &quot;совком&quot;: Фагот розповів про старшого брата, з яким не спілкується два рокиФагот з Навроцькою (Фото: instagram.com/fahot)

Від попередніх стосунків він має сина Микиту. Він з'явився у період стосунків музиканта з журналісткою Анастасією Будкіною, з якою почав зустрічатися у квітні 2009 року. Згодом пара оголосила про розставання, проте від виховання дитини знаменитість не відмовився.

Також Фагот зізнався, чи готовий завести дітей з Навроцькою.

Тим часом Аліна Гросу пояснилася за розважальний контент у день атаки по Україні та згадала про лікування сестри в "Охматдиті".

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