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Лідер гурту "ТНМК" зізнався, чи готовий завести дітей з Навроцькою

Вівторок 09 липня 2024 19:00
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Лідер гурту "ТНМК" зізнався, чи готовий завести дітей з Навроцькою Олег Михайлюта та Ольга Навроцька (фото:instagram.com/navrolya_)
Автор: Катерина Зелінська

Відомий виконавець, лідер гурту "ТНМК", Олег Михайлюта, розповів про подробиці стосунків зі своєю коханою Олею Навроцькою і поділився, чому в пари досі немає дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтервʼю музиканта Славі Дьоміну.

У відео Олег зазначає, що за роки їхніх відносин у пари були періоди, коли вони розходилися і жили окремо. Попри це, зараз в їхніх стосунках все чудово.

Раніше Михайлюта зізнавався, що він хотів би ще дітей. Разом з Ольгою вони намагалися завести їх, проте в пари не вийшло через проблеми зі здоровʼям. Сьогодні ж співак каже, що казати про це було "не по-джентельменськи".

Олег не дотримується своєї тодішньої поведінки і йому не подобається те, що в минулому він зачепив цю тему.

Лідер гурту &quot;ТНМК&quot; зізнався, чи готовий завести дітей з Навроцькою

Олег Михайлюта та Оля Навроцька (фото:instagram.com/fahot)

Фагот відповідає, що вони з обраницею не думали про усиновлення дитини. Музикант жартома додає, що йому є про кого піклуватися, називаючи Ольгу "великою дитиною".

"Я зараз не готовий. Ну, тому що в мене є діти. Ні, в нас прекрасні стосунки, просто Оля сама по собі, мені здається, підсвідомо, вона прекрасна велика і дуже талановита дитина", - пояснює Михайлюта.

Що відомо про стосунки Олега та Ольги

Пара познайомилась на дні народженні Маші Єфросиніної. Нині вони разом вже понад 12 років. Не зважаючи на це, Олег і Оля не поспішають узаконити свої стосунки.

Відомо що у Фагота є дитина від першого шлюбу, хлопчик Микита. Навроцька, своєю чергою, 10 років була одружена із комерційним директором українських радіостанцій Андрієм Навроцьким.

Цікаво, що раніше Ольга зазначала, що вона childfree і не збирається заводити дітей.

Раніше ми розповідали, що Віра Брежнєва російською мовою відреагувала на моторошний злочин окупантів.

А ще писали про те, що сестра Єфросиніної, проживаючи в Росії, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні.

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