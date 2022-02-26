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Facebook запретил рекламу и монетизацию для российских СМИ

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Суббота 26 февраля 2022 09:33
Facebook запретил рекламу и монетизацию для российских СМИ Фото: Facebook запретил рекламу и монетизацию для российских СМИ (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Facebook предпринимает дополнительные шаги в ответ на вторжение России в Украину. В настоящее время компания запрещает российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать ее платформу в любой точке мира.

Об этом заявил вице-президент компании Meta, которой принадлежит Facebook, Ник Клегг на своей странице в Twitter.

Также российские госСМИ будут промаркированы специальной меткой в соцсети. Данные изменения на уже начали внедряться и будут продолжаться до выходных.

Напомним, Facebook запустил новую функцию для украинцев. Теперь можно незнакомым людям, которых у вас нет в друзьях, запретить просматривать ваши посты, а также загружать и делиться фотографиями вашего профиля.

Данная функция позволяет пользователям сети заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности.

Мы также писали о том, что Евросоюз официально ввел санкции против президента России Владимира Путина и главы МИДа Сергея Лаврова. Кроме того, санкции против Путина также ввели США, Великобритания и Канада.

Ранее Италия заявила, что поддерживает отключение Росcии от SWIFT, а Евросоюз уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.

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