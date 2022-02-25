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Facebook запустил новую функцию для украинцев: можно скрыть посты от незнакомых людей

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Пятница 25 февраля 2022 04:30
Facebook запустил новую функцию для украинцев: можно скрыть посты от незнакомых людей Фото: Facebook запустил новую функцию для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Популярная социальная сеть Facebook запустила новую функцию для украинцев. Теперь можно незнакомым людям, которых у вас нет в друзьях, запретить просматривать ваши посты, а также загружать и делиться фотографиями вашего профиля.

Об этом рассказал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter.

"Мы запустили новую функцию в Украине, которая позволяет людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности", - заявил Глейхер.

Как включить данную функцию

  1. Нажмите "Еще" под своим именем
  2. Нажмите "Заблокировать профиль"
  3. Еще раз нажмите "Заблокировать профиль", чтобы подтвердить действие.

Facebook запустил новую функцию для украинцев: можно скрыть посты от незнакомых людейFacebook запустил новую функцию для украинцев: можно скрыть посты от незнакомых людей

Как заблокировать Facebook от незнакомцев (фото: twitter.com/ngleicher)

Напомним, в ВСУ призвали жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей сообщать о передвижениях российских войск.

По данным наших военных, российские войска будут укреплять свои силы, и для этого планируют подтянуть боеприпасы и топливо в этих регионах.

Мы также писали о том, что вторжение России в Украину с полномасштабными военными действиями осудили во всем мире. При этом люди вышли на митинги и акции в поддержку Украины в Великобритании, Израиле, Австрии, Испании, Канады, Латвии, Нидерландов, Германии, Швеции, Японии, Чехии и на Шри-Ланке.

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