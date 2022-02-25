Facebook запустил новую функцию для украинцев: можно скрыть посты от незнакомых людей
Популярная социальная сеть Facebook запустила новую функцию для украинцев. Теперь можно незнакомым людям, которых у вас нет в друзьях, запретить просматривать ваши посты, а также загружать и делиться фотографиями вашего профиля.
Об этом рассказал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter.
"Мы запустили новую функцию в Украине, которая позволяет людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности", - заявил Глейхер.
Как включить данную функцию
- Нажмите "Еще" под своим именем
- Нажмите "Заблокировать профиль"
- Еще раз нажмите "Заблокировать профиль", чтобы подтвердить действие.
Как заблокировать Facebook от незнакомцев (фото: twitter.com/ngleicher)
Напомним, в ВСУ призвали жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей сообщать о передвижениях российских войск.
По данным наших военных, российские войска будут укреплять свои силы, и для этого планируют подтянуть боеприпасы и топливо в этих регионах.
Мы также писали о том, что вторжение России в Украину с полномасштабными военными действиями осудили во всем мире. При этом люди вышли на митинги и акции в поддержку Украины в Великобритании, Израиле, Австрии, Испании, Канады, Латвии, Нидерландов, Германии, Швеции, Японии, Чехии и на Шри-Ланке.