Facebook запустил новую функцию для украинцев: можно скрыть посты от незнакомых людей

Популярная социальная сеть Facebook запустила новую функцию для украинцев. Теперь можно незнакомым людям, которых у вас нет в друзьях, запретить просматривать ваши посты, а также загружать и делиться фотографиями вашего профиля.

Об этом рассказал глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер на своей странице в Twitter .

"Мы запустили новую функцию в Украине, которая позволяет людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности", - заявил Глейхер.

Напомним, в ВСУ призвали жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей сообщать о передвижениях российских войск.

По данным наших военных, российские войска будут укреплять свои силы, и для этого планируют подтянуть боеприпасы и топливо в этих регионах.

Мы также писали о том, что вторжение России в Украину с полномасштабными военными действиями осудили во всем мире. При этом люди вышли на митинги и акции в поддержку Украины в Великобритании, Израиле, Австрии, Испании, Канады, Латвии, Нидерландов, Германии, Швеции, Японии, Чехии и на Шри-Ланке.