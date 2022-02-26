ЕС официально ввел санкции против Путина и Лаврова

ЕС включил в санкционные списки президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и других российских политиков и чиновников. Введены ограничения против компаний оборонной промышленности и ряда банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС .

Санкции против Владимира Путина также ввели США, Великобритания и Канада.

Тем временем Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов России в связи со специальной военной операцией в Украине. К подобному решению также пришли Чехия и Польша.

Напомним, что Италия поддерживает отключение Росcии от SWIFT.

Отметим, что в ЕС уже начали разрабатывать третий пакет санкций против России.