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Италия поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба

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Пятница 25 февраля 2022 20:34
Италия поддержит отключение России от SWIFT, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с главой дипломатии Италии Луиджи Ди Майо. Страна заверила в своей поддержке по отключению России от SWIFT.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT", - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский призвал ЕС наложить эмбарго на Россию.

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