Facebook заборонив рекламу і монетизацію для російських ЗМІ

Facebook робить додаткові кроки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. В даний час компанія забороняє російським державним ЗМІ розміщувати рекламу або монетизувати її платформу в будь-якій точці світу.

Про це заявив віце-президент компанії Meta, якій належить Facebook, Нік Клегг на своїй сторінці в Twitter .

Також російські держЗМІ будуть промарковані спеціальною міткою в соцмережі. Дані зміни на вже почали впроваджуватися і триватимуть до вихідних.

Нагадаємо, Facebook запустив нову функцію для українців. Тепер можна незнайомим людям, яких у вас немає в друзях, заборонити переглядати ваші пости, а також завантажувати і ділитися фотографіями вашого профілю.

Ця функція дозволяє користувачам мережі заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки.

Ми також писали про те, що Євросоюз офіційно ввів санкції проти президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС Сергія Лаврова. Крім того, санкції проти Путіна також ввели США, Великобританія і Канада.

Раніше Італія заявила, що підтримує відключення Росії від SWIFT, а Євросоюз вже почали розробляти третій пакет санкцій проти Росії.