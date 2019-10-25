Евровидение 2020: назван новый слоган международного песенного конкурса

Евровидение 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Организаторы Евровидение 2020 объяснили значение официального девиза конкурса

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение 2020 представили официальный слоган предстоящего мероприятия. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Евровидения.

Международный песенный конкурс Евровидение 2020 пройдет в городе Ротердам, Нидерланды. Первый полуфинал состоится 12 мая 2020 года, второй – 14 мая, а финал конкурса запланирован на 16 мая 2020 года.

Организаторы международного конкурса представили официальный слоган предстоящего Евровидения. Он звучит как Open Up, что в переводе означает "Откройся!"

Евровидение 2020 (Видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

"Лозунг "Откройся" намеренно незавершенный: открывайтесь друг другу. Откройте музыку. Откройте в Роттердам. Откройтесь для ... чего угодно! Почувствуйте свободу, чтобы этот слоган завершить по-своему. Таким образом мы лучше узнаем друг друга", - так этот слоган прокомментировал Сиет Беккер, исполнительный продюсер "Евровидение 2020".

Он объяснил, что организаторы искали тему и лозунг, который бы отображала то, что собой представляют Нидерланды, то, с чем себя смогут идентифицировать голландцы – страна с открытым разумом к миру, где люди выражают свое мнение с уважением к друг другу.

"Мы также сочли важным выбрать тему, которая отображает дух нашего времени. Люди обеспокоены усилением поляризации, и свобода не столь очевидная для всех. С лозунгом "Откройся!" мы горячо приглашаем людей открыться для других, для разных мнений, для разных историй, и конечно, же, открыться музыке", - отметил Беккер.