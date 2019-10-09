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Евровидение 2020: названы первые участники международного конкурса

STYLERЖизнь    09.10.2019 - 12:54
Евровидение 2020: названы первые участники международного конкурса
Фото: Названы первые участники Евровидения 2020 (РБК-Украина)

Организаторы конкурса назвали первых участников музыкального соревнования

Организаторы Евровидения 2020 сообщили первых участников международного песенного конкурса. На данны момент известны исполнители, которые представят Испанию и Бельгию на музыкальном состязании.

Испанию в Нидерландах представит Бласс Канто. Популярный испанский исполнитель, который уже участвовал в Нацотборе на Евровидение 2011 с группой Auryn. В том году артисты заняли второе место, однако в этом году Бласу Канто улыбнулась удача.

Видео: Бласс Канто представит Испанию (YouTube)

Бельгию на конкурсе представит популярная группа Hooverphonic. Отметим, что этот коллектив немолодой, на сцене существует уже больше 20 лет.Самые известные хиты группы - это Mad About You, Badaboum, 2 Wicky, Romantic and Eden. Сейчас в составе группы Hooverphonic — вокалистка Лука Круйсбергс, два года назад выигравшая конкурс "Голос Фландрии", гитарист Рэймонд Гирц, автор песен и продюсер Алекс Калье.

Видео: Бельгию на конкурсе представит группа Hooverphonic (YouTube)

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