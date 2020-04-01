Евровидение: появилась интересная информация относительно Украины

Организаторы Евровидения 2020 устроят альтернативный вариант прямоэфирного концерта - домашние концерты Евровидения на YouTube. Стартует новый формат песенного конкурса 3 апреля и будет транслироваться каждую пятницу. По предварительной информации представители от Украины группа Go_A примут в нем участие в мае.

В каждом эпизоде домашних концертов Евровидения покажут видеоролики с участниками прошлых конкурсов Евровидения и нынешними представителями. Артисты исполнят собственную песню и кавер-версию другого хита Евровидения.

Выбирать кавер-песни будут путем голосованием в социальных сетях: Facebook, Instagram и Twitter - предложив четыре возможных варианта, которые определит сам исполнитель. Украинцы также смогут проголосовать за кавер-песню, которую исполнит группа Go_A.

Европейский вещательный союз считает, что в такое время особенно нужна новая площадка для обмена музыкой. Поэтому участники Евровидения присоединятся к артистам, которые публикуют живую музыку в социальных сетях, записывая любимые песни Евровидения для поклонников у себя дома.

Напомним, что Европейский вещательный союз принял решение продвигать нынешних участников Евровидения 2020 и их песни на своих платформах. Однако на Евровидении 2021 участники должны представить новые песни.