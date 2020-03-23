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Евровидение 2020: организаторы придумали сюрприз для зрителей в карантине

STYLERЖизнь    23.03.2020 - 16:19
Евровидение 2020: организаторы придумали сюрприз для зрителей в карантине
Евровидение-2020 (Фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Организаторы Евровидения-2020 сделали новое заявление об исполнителях

Коронавирус COVID-2019 стал причиной отмены международного песенного фестиваля Евровидение-2020, который должен был состояться в мае этого года в Роттердаме. Как сообщается на сайте организаторов, европейский вещательный союз решил сделать сюрприз для своих зрителей и организовать альтернативное шоу.

Как отмечается на официальном сайте Евровидения, в новом шоу не будет конкурса, а основная цель проекта – развлечь и объединить всех фанатов в Европе в период карантина. А также организаторы Евровидения решили проявить уважение к тем артистам, которые готовились выступить на конкурсе в 2020 году.

"Мы намерены с помощью программирования и на наших онлайн-платформах в ближайшие месяцы почтить песни и исполнителей, которые были выбраны для Евровидения-2020", - говорится в сообщении организаторов.

Кроме того, организаторы песенного фестиваля отметили, что в следующем году все страны смогут самостоятельно решить, кто примет участие в конкурсе. Можно будет отправить тех исполнителей, которые выиграли конкурсы в этом году, а можно будет также провести новые конкурсы и выбрать другого исполнителя.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что организаторы международного песенного конкурса Евровидение сделали заявление о коронавирусе.

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